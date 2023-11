Sipario chiuso per il nuovo DS: Tiago Pinto, la svolta è clamorosa

Sipario chiuso per Tiago Pinto, la svolta sul nuovo DS è clamorosa: ecco cosa è successo dopo l’incontro a cena.

Tra i tanti aspetti e le numerose questioni che riguarderanno il mondo Roma nel corso del prossimo futuro, figurano sicuramente in pole position quelle relative alla risoluzione di diverse questioni contrattuali con le quali bisognerà, in un modo o nell’altro, fare i conti già nei prossimi mesi. Come noto, tra le fila della squadra di Mourinho, diversi elementi sono vicini alla scadenza contrattuale e, dunque, si trovano nell’ultimo anno di legame con i giallorossi, almeno stando alle condizioni attuali.

Tra questi, come più volte ricordato, figurano Leonardo Spinazzola e Rui Patricio, non poco importanti in questo triennio di Mourinho ma, ad oggi, per motivi diversi, con ogni probabilità destinati a salutare la Roma dopo la conclusione di questo terzo campionato con José in panchina. La posizione dello stesso José, poi, è tutt’altro che disambiguata e, circa un mese dopo la diffusione di lenitesi voci circa la possibilità di un esonero in corso d’opera, Mourinho pare saldamente ancorato alla panchina della Roma, fino al 30 giugno 2024. Questa è la data che attualmente lo lega al club dei Friedkin, il quale, poi, potrebbe fare i conti con un’altra importante assenza nel prossimo futuro.

Incontro a cena con Alemany, il matrimonio non si farà: coinvolto anche Tiago Pinto

Tra le varie scadenze, infatti, non può essere dimenticata quella di Tiago Pinto, con il quale è iniziato un percorso di coesistenza connazionale con l’allenatore della Roma. Cosa sarà di entrambi non è ancora noto e nessuna strada può essere in questo momento esclusa, anche sul futuro del GM. Proprio mentre l’attenzione deve restare elevata sulle questioni di campo e le analisi di un calciomercato invernale dal quale ci si potrebbe attendere qualche novità, la posizione dell’ex Benfica potrebbe intanto risentire di un’evoluzione non poco importante.

Ci riferiamo, in particolar modo, a quanto annunciato in queste ore da Matteo Moretto, che su Relevo ha descritto le ultime vicissitudini legate ai contatti tra Mateu Alemany e l’amministratore delegato e socio di maggioranza dell’Atletico Madrid, Gil Marin. Il dirigente spagnolo è da tempo finito nel mirino dei Colchoneros ma la su citata fonte ha espresso con chiarezza che il matrimonio non si farà, come ponderato al termine di un incontro a cena in quel di Madrid durante il quale, senza alcun tipo di remora, si è deciso di scartare l’ipotesi di un progetto che avrebbe previsto a Madrid una coesistenza tra le fila dirigenziali Alemany e Andrea Berta.

Una situazione da non sottovalutare nemmeno nell’ottica di un intreccio con la Roma: come si ricorderà, infatti, Alemany era finito anche nel mirino di un Tottenham intenzionato ad andare incontro a dei cambiamenti nell’area dirigenziale per i quali si era fatto anche il nome di Tiago Pinto.