Calciomercato Roma, scambio a sorpresa in Serie A. Lo scenario che cambia le strategie, aprendo le porte a nuovi scenari. Ecco i dettagli.

Nonostante la sessione invernale di calciomercato apra i battenti tra qualche settimana, rumours ed indiscrezioni cominciano a calamitare l’attenzione mediatica in modo sempre più insistente. Benché il calcio giocato rappresenti il primo focus di calciatori ed allenatori, non sono pochi gli spifferi sui possibili affari. Direttamente o indirettamente, anche la Roma è coinvolta.

Sotto questo punto di vista, i giallorossi stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Questo primo scorcio di stagione ha sicuramente rappresentato un banco di prova interessante per la compagine di José Mourinho. Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto, occhio ai futuri sviluppi nel reparto difensivo. Le tante assenze hanno letteralmente decimato il ventaglio di alternative a disposizione dello Special One. L’infortunio di Smalling, il cui rientro è atteso nelle prossime settimane, sta pesando come una spada di Damocle nella gestione delle rotazioni. Con Ndicka impegnato in Coppa d’Africa, potrebbe rivelarsi molto più di una semplice suggestione affondare il colpo per un nuovo difensore. Sotto questo punto di vista, le soluzioni non mancherebbero.

Calciomercato Roma, idea Milenkovic per i giallorossi: tentazione Belotti nell’affare

A fare il punto della situazione sulle possibili mosse in casa Roma è stato il procuratore sportivo nonché esperto di calciatore brasiliano Angelo Arquilla che, intervenuto nel corso della diretta di Lady Radio, ha fornito dettagli interessanti sugli interessi dei giallorossi. A tal proposito, ecco quanto riferito sull’eventualità di uno scambio tra Roma e Fiorentina:

“Da ciò che so, la Roma vuole Milenkovic. Tuttavia, la Fiorentina chiede molti soldi ed oggi il club giallorosso non è disposto a investire molto sul serbo. Attacco? Credo che Belotti possa essere un’idea per la Fiorentina. Tutto, però, è legato dal ritorno di Abraham e dalla volontà dei giallorossi, che credo voglia sicuramente dei soldi per l’ex Torino. Credo che Belotti possa rappresentare l’innesto perfetto per Italiano”.