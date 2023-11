Calciomercato Roma, scambio con i nerazzurri a Gennaio

La Roma punta forte su un giovane di una diretta concorrente, per cui è disposta a rinunciare ad un proprio calciatore

I giallorossi sono in cerca di occasioni per quanto riguarda le proprie fasce, dove un rinforzo appare piuttosto necessario. Sebbene giocatori come Zalewski e Spinazzola stiano proseguendo la propria parabola ascendente, infortuni permettendo, i colleghi terzini, vedi Celik e Kristensen, hanno incontrato svariati intoppi nel proprio cammino. Avere delle alternative di spessore ai titolari, o persino qualcuno che possa mettere in discussione la titolarità di Zalewski e Spinazzola, non può che giovare ai giallorossi.

Stavolta, ad entrare nel mirino di Tiago Pinto e colleghi, ecco un giocatore dell’Atalanta. Un terzino dalle evidenti potenzialità che, tuttavia, sta incontrando svariate difficoltà ad ambientarsi al campionato italiano.

Roma e Atalanta sul tavolo delle trattative?

Si tratta di Mitchell Bakker, ex Bayern Leverkusen e Psg, che in questo inizio di stagione ha giocato poco e convinto ancora meno il proprio mister, Gianpiero Gasperini. 19 minuti a partita e evidente fatica nell’imporsi come titolare. E’ vero, sono passate davvero poche giornate dall’inizio di questa Serie A, ma la società capitolina sembrerebbe davvero interessata al classe 2000, che potrebbe rientrare in un proficuo scambio con la “Dea”.

L’Atalanta, difatti, ha sborsato ben 10 milioni di euro per portare a Bergamo l’esterno olandese e rinunciarci, vorrebbe dire aver puntato sul cavallo sbagliato ed essere costretti a trovarne un altro. Dunque, il prestito secco che interesserebbe alla Roma, sembrerebbe non essere l’opzione giusta per sbloccare qualcosa in casa nerazzurra. La Roma, tuttavia, potrebbe fornire immediatamente un rimpiazzo alla “Dea”, evitando di costringerla ad un’ulteriore ricerca sul mercato.

Come pedina di scambio, i giallorossi pensano concretamente a Zeki Celik. Il turco sta pian piano perdendo qualunque appeal nei confronti della tifoseria capitolina, ma anche verso il proprio mister, che tende a schierarlo il meno possibile e sostanzialmente mai da titolare. Nella gran parte delle sfide più importanti affrontate dalla prima giornata, lo Special One ha preferito altro al turco, il cui futuro a Trigoria appare oramai traballante.

D’altro canto però, l’Atalanta sembrava aver puntato svariate fiches su Bakker, a cui sono stati concessi pochi minuti e occasioni, per esibire le proprie qualità. E’ probabile infatti, che la “Dea” attenderà la fine della stagione per decretare l’eventuale fallimento dell’acquisto. Ciò non toglie che, in caso di proposta di scambio da parte della Roma, già a Gennaio, i vertici bergamaschi possano valutare di passare la patata bollente ai giallorossi.