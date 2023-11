Calciomercato Roma, sguardo al futuro: affare da 3milioni

Calciomercato Roma, sguardo al futuro: Pinto ha in mente l’affare da 3 milioni di euro. Ecco di chi si tratta

Uno sguardo al futuro, anche se forse qualcosa servirebbe per il presente. Senza il forse dai, in altri reparti la Roma avrebbe bisogno di innesti. In questo caso però Pinto un’occhiata a quelle che potrebbero essere le prossime stagioni della Roma la starebbe dando, e anche in maniera importante a quanto pare. Visto che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it il gm giallorosso avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento le prestazioni di un giovane talentino croato.

Un giovane trequartista, classe 2005, per il quale la Roma potrebbe anche investire 3milioni di euro. Il nome è quello di Fabijan Krivak della Lokomotiv Zagabria, un giocatore che a quanto pare incuorisisce e anche parecchio gli scout della Roma. Un elemento giovane, un diciottenne sicuramente di prospettiva.

Calciomercato Roma, Pinto pronto a offrire 3 milioni di euro

Andando a spulciare quelle che sono le statistiche, poche, del calciatore, vediamo che in questa annata ha collezionato otto presenze con il club di appartenenza regalando anche un assist. Il suo ruolo è quello di un classico trequartista, che potrebbe giocare sia dietro ad una sola punta che dietro a due compagni davanti. Ma in ogni caso ha caratteristiche che gli permetterebbero di giocare anche sulla prima linea con un compagno forte fisicamente al fianco.

Insomma, il classico giocatore abile tecnicamente in grado di saltare il diretto avversario e di giocare palloni puliti in attacco. Vedremo se questo interesse verrà confermato dai fatti. La Roma con 3milioni di euro comunque che sarebbe pronti all’investimento vuole dire che crede nelle qualità del giocatore.