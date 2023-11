Dieci punti di penalizzazione, la nuova classifica UFFICIALE

Dieci punti di penalizzazione, la decisione a sorpresa della lega adesso è ufficiale: ecco come cambia ora la classifica

Non è un momento facile per il calcio in Italia e in Europa. Il bel paese ha dovuto affrontare diversi scandali negli ultimi anni, alcuni dei quali hanno visto protagonista la Juventus, che già lo scorso anno ebbe molto da fare a causa dell’operazione iniziata dalla guardia di finanza.

L’operazione Prisma, che ha portato alla perquisizioni negli uffici di Torino e di Roma della squadra bianconera ha portato all’addio dell’intero Cda bianconero, Agnelli compreso. Anche quest’anno però la Vecchia Signora ha avuto il suo bel da fare, a causa del coinvolgimento di uno dei suoi tesserati nello scandalo legato al calcio scommesse.

Dopo le pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona, che epr primo parlò di questo scandalo, non tardarono ad arrivare le prime mosse delle forze dell’ordine, che si sono presentate nel ritiro della nazionale per ascoltare anche Tonali e Zaniolo, ritenuti anche loro coinvolti in questo scandalo. Non è solo l’Italia però a dover fare i conti notizie che potremmo definire poco piacevoli, a sorpresa infatti per un club storico arriva la pesantissima penalità di 10 punti in classifica

10 punti di penalizzazione, UFFICIALE: come cambia la classifica

Un nuovo scandalo vede coinvolto il mondo del calcio, ma questa volta la notizia arriva dalla massima serie inglese. Secondo una nota rilasciata sul sito ufficiale della Premier League, per aver violato le regole di redditività e sostenibilità del campionato l’Everton verrà penalizzato di ben 10 punti in classifica, raggiungendo così il Burnley all’ultimo posto con soli quattro punti conquistati, ecco la nota ufficiale rilasciata dalla federazione inglese:

Una Commissione indipendente ha imposto una detrazione immediata di 10 punti all’Everton FC per aver violato le regole di redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League.

La Premier League ha presentato una denuncia contro il club e all’inizio di quest’anno ha deferito il caso a una commissione indipendente. Nel corso del procedimento il club ha ammesso di aver violato i PSR per il periodo della stagione 21/22, ma l’entità della violazione è rimasta controversa.

Dopo un’udienza di cinque giorni il mese scorso, la Commissione ha stabilito che il calcolo del PSR dell’Everton FC per il periodo in questione ha comportato una perdita di 124,5 milioni di sterline, come sostenuto dalla Premier League, che ha superato la soglia di 105 milioni di sterline consentita dai PSR. La Commissione ha concluso che dovrebbe essere imposta una sanzione sportiva sotto forma di una detrazione di 10 punti. Tale sanzione ha effetto immediato.