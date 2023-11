L’Olimpico non perdona: fischi assordanti per l’ex Roma

Italia-Macedonia del Nord, la reazione dell’Olimpico parla chiaro: è successo in questi minuti.

Al termine di un periodo importante quanto intenso per la Roma e le tante altre squadre fin qui impegnare su plurimi fronti, si è entrati nella terza parentesi di sosta di questo campionato, destinata ad avere non poca valenza anche sul fronte delle Nazionali. Con la sfida di questa sera, infatti, si è entrati in una fase abbastanza delicata e significativa per le evoluzioni del cammino della squadra di Spalletti, reduce dalle cocenti delusioni sotto la gestione Mancini e attesa da un lavoro che permetta di raggiungere i picchi di un tempo.

Proprio come accade sovente nei momenti di congedo dagli impegni di club, anche questa volta non si sta perdendo occasione per potersi concentrare su tanti altri aspetti non solo legati alla Nazionale. Lo scorso mese, a fare un certo rumore era stata soprattutto la vicenda scommesse, mentre in questi giorni i fattori di grande attenzione hanno riguardato Spalletti e la riappacificazione con Totti. Senza dimenticare delle notizie che quest’oggi hanno destinato un’eco importante anche al futuro di Mourinho, non sfuggano, intanto, le ultime notizie provenienti dallo Stadio Olimpico.

Italia-Macedonia del Nord, la reazione dell’Olimpico parla chiaro: fischi per Zaniolo

La risposta del pubblico accorso nell’impianto capitolino per la gara della Nazionale è stata infatti abbastanza emblematica nel corso di questi ultimi minuti. Lungi dalle difficoltà e le sofferenze generate dalla Macedonia del Nord in passato, la squadra di Spalletti ha fin qui dominato su un avversario sotto di tre reti a zero, grazie alle marcature di Darmian e Chiesa, a segno due volte.

La risposta dell’Olimpico alla presentazione dello speaker del CT Spalletti è stata amicale o, comunque, non macchiata da alcuna tipologia di atteggiamento polemico, forse anche grazie alla distensione della giornata di ieri. Ben diversa, invece, la reazione verso Nicolò Zaniolo, fischiato ad ogni tocco di palla da parte di uno stadio dove, l’ex 22 della Roma, ha iniziato a muovere i primi e serissimi passi verso il mondo del calcio adulto, proseguito in Turchia prima e Inghilterra poi al termine di una separazione dai giallorossi non proprio serenissima.