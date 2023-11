Mourinho, bomba Radio Radio: “Accordo già trovato”

Bomba Mourinho, annuncio di Radio Radio che svela come lo Special One avrebbe già un accordo per la prossima stagione. Ecco le parole

Non passa un giorno senza uno, o pure due, notizie su quello che potrebbe essere il futuro dell’attuale tecnico della Roma José Mourinho. Se prima vi abbiamo riportato quanto detto oggi in radio, con uno Special One che dovrebbe chiedere la prossima settimana, pubblicamente ai Friedkin, il suo rinnovo di contratto, adesso spunta una notizia completamente diversa sul portoghese.

A riportarla in questo caso è Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, che dice urbi et orbi che Mou avrebbe già un accordo per la prossima stagione. E non con la Roma, ma con un club arabo. Andiamo quindi a leggere il Tweet.

Bomba Mourinho, l’annuncio di Radio Radio

“Fonti molto attendibili ci riferiscono che Mourinho avrebbe un accordo con l’Al Hilal che sta guidando la Saudi Arabia League. Nell’attuale squadra capolista con 35 punti in 12 partite militano tra gli altri Milinkovic, Ruben Neves, Koulibaly, Mitrovic e l’infortunato Neymar. Sarebbe l’allenatore più pagato al mondo”.

Insomma, un Mou che in questo modo saluterebbe la Roma alla fine della stagione e, nonostante tutto, al momento, sembra essere proprio questa l’ipotesi più accreditata. Senza nessun annuncio e senza incontri, non è facile pensare che ci possa essere un accordo per il prossimo anno. Di certo c’è una cosa: più passa il tempo e più il futuro dello Special è avvolto dal mistero. Di notizie ufficiali non ce ne sono, ma solamente una serie di indiscrezioni che non fanno altro che alimentare la confusione dei tifosi giallorossi.