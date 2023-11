Prendono Abraham a gennaio: Tiago Pinto sbloccato

Abraham potrebbe davvero lasciare la capitale dopo il tremendo infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo per oltre sei mesi

L’infortunio di Tammy Abraham della scorsa stagione aveva posto la Roma in una situazione difficile. La delicata situazione economica in cui riversava, e riversa tuttora il club, aggiunta alle prestazioni poco brillanti dell’attaccante inglese, avevano portato la società a prendere la decisione di cedere il ragazzo, che aveva diversi corteggiatori in Premier League.

La sua cessione in estate avrebbe potuto sbloccare le operazioni in entrata del mercato romanista, avendo l’inglese una valutazione di circa circa 40 milioni di euro, una somma che avrebbe aiutato e non poco le casse societarie, e che avrebbero potuto evitare gli straordinari a Tiago Pinto.

Abraham scalpita per un rientro nel più breve tempo possibile, provando a bruciare i tempi per il recupero, tuttavia potrebbe non scendere mai più in campo con la maglia giallorossa, il suo nome starebbe infatti tornando di moda in Inghilterra, e a sorpresa potrebbe esserci un ritorno in patria già nella prossima sessione di calciomercato.

Abraham, dal tremendo infortunio al possibile addio alla capitale

Dopo un calvario che lo ha tenuto, e lo sta tendo tutt’ora fuori dal rettangolo di gioco Tammy Abraham vede ogni giorno sempre più vicino il suo rientro in campo, che non avverrà comunque prima del 2024. L’infortunio aveva bloccato la cessione in estate, ma oggi a rendere più complicata una sua permanenza nella capitale è l’agguerrita concorrenza in attacco, grazie all’arrivo di Romelu Lukaku, diventato l’attaccante titolare della squadra.

Secondo quanto riporta FootballInsider dunque l’ex Chelsea potrebbe tornare in Inghilterra già nella prossima finestra di calciomercato, su di lui sarebbe forte l’interesse dell’Aston Villa, squadra per la quale Abraham ha già giocato e nella quale è stato protagonista assoluto, riportandola a suon di gol in Premier League.

I Villains dovrebbero cedere a gennaio Jhon Duran, per poter consegnare così ad Emery un attaccante pronto e che possa affiancare Watkins, dando così più opzioni al mister che si ritroverebbe una rosa più adatta alla corsa Champions. Non si è parlato ancora di cifre in quanto per ora questa resta una semplice opzione per il team inglese, che però valuta attentamente di riportare Abraha