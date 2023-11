Aspettando Dybala: rebus clausola, la Roma si interroga

Dybala potrebbe davvero lasciare la capitale a causa delle clausole presenti sul suo contratto: la Roma adesso si interroga sul suo futuro

Sin dal suo arrivo alla Roma Paulo Dybala ha dimostrato a tutti le sue grandi doti tecniche, ma purtroppo anche tutti i suoi limiti a livello fisico. La Joya è da sempre uno dei migliori calciatori del nostro campionato, sin dal suo esordio con la maglia del Palermo, con la quale ha stregato tutta Italia, compresa la Juventus, che sborsò circa 40 milioni di euro per soffiarlo ai rosanero.

La sua avventura con la Juve no è terminata nel migliore dei modi, e l’argentino ha lasciato Torino a parametro zero senza che gli venisse rinnovato il contratto. La Roma fu molto brava ad approfittare della situazione che si era creata e a sorpassare le dirette pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni.

Quell’anno l’Inter gli preferì proprio Romelu Lukaku, con il quale oggi forma uno dei migliori tandem d’attacco del campionato, tuttavia il futuro di Dybala a Roma non appare così scontato, a causa delle clausole ancora presenti sul suo contratto e che potrebbero portare ad un addio.

Dybala e il futuro a Roma: la società si interroga

Il futuro a Roma di Paulo Dybala appare sempre più incerto, nonostante non si registrino tentativi da parte di altre squadre di ingaggiare il campione del mondo argentino. Secondo quanto riporta Il Messaggero infatti i principali problemi legati ad un possibile addio de La Joya sarebbero di natura contrattuale, il calciatore ha due clausole, una per l’Italia e una per l’estero, che gli consentirebbero di partire per pochi milioni di euro.

Parliamo di circa 12 milioni per l’estero e 20 milioni per l’Italia, una cifra irrisoria per un calciatore della sua qualità, soprattutto per i club esteri, in particolare in Premier League, dove qualunque squadra può permettersi una somma simile.

Secondo gli accordi le clausole sarebbero dovute essere rimosse dal suo contratto qualora la società avesse deciso di proporgli un prolungamento di contratto con un aumento a circa 6 milioni di euro all’anno, tuttavia i Friedkin non hanno ancora incaricato Tiago Pinto di intavolare una trattativa con l’entourage del calciatore, ed il contratto è in scadenza nel 2025.

Molto probabilmente alla fine di questa stagione le parti si incontreranno per discutere un rinnovo, ma questa resta solo un’ipotesi, per ora l’unica certezza resta la data della fine del contratto, che potrebbe anche essere quella di un possibile addio.