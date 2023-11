Calciomercato Roma, il rientro di Abraham: Tiago Pinto spalle al muro

Calciomercato Roma, il rientro di Abraham non è poi così vicino. Tiago Pinto è con le spalle al muro

Lavora per tornare in gruppo, ma la luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Tammy Abraham sicuramente il momento più difficile se lo è messo alle spalle, ma per rivederlo in campo serve ancora del tempo. Sarà sicuramente l’innesto per la seconda parte di stagione lì in attacco, un elemento che può aiutare Mourinho anche a mandare in campo una Roma più offensiva all’occasione.

Un quadro della situazione lo fa questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, che svela quelli che sono i tempi di recupero dell’attaccante inglese che la scorsa estate, senza questo brutto stop, sarebbe stato ceduto da Pinto per racimolare quei soldi che servivano per fare mercato. Poi a dire addio è stato Ibanez che forse qualcuno dentro Trigoria adesso pensa. Ma questa è acqua passata, e le cose sono andate come dovevano andare. Il pensiero adesso è per Tammy.

Calciomercato Roma, la situazione Abraham

“Abraham ha passato mesi difficili tra faticose sedute di terapie, sessioni in palestra e giorni di riposo forzati. Ma ha sempre risposto con il sorriso, restando al fianco dei suoi compagni, anche all’Olimpico da tifoso in più” si legge sul giornale questa mattina, è il suo desiderio è quello di rendersi utile nella seconda parte di stagione.

Ma quando rientra? Il ritorno in gruppo del centravanti dovrebbe essere tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di quello di febbraio, quindi non sarà disponibile ovviamente prima della metà del secondo mese dell’anno. In ogni caso nessuno forzerà i tempi, quando di mezzi ci sono infortuni del genere è sempre meglio (e anche giusto) muoversi con i piedi di piombo. Il conto alla rovescia non è ancora iniziato, senza dubbio, ma ci siamo quasi. Certo, se qualcuno pensava alla possibilità di un addio a gennaio, magari di qualche club inglese interessato al giocatore, dovrà cambiare idea.