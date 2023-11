Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: il colpo in Serie A

Calciomercato Roma, per rinforzare la difesa spunta il nome in Italia per Pinto. Ecco il nuovo interesse per il regalo invernale a Mourinho

Come una litania, ormai, la ricerca di un difensore da parte della Roma è diventata fondamentale per il mercato di gennaio. Una ricerca che ha tre opzioni, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. E una è nuova, un’ipotesi in Serie A spuntata proprio nelle ultime ore, anche se non sarà per nulla facile.

Partiamo però dai nomi che già conosciamo, elementi che potrebbero arrivare in prestito perché giocano poco: entrambi in Inghilterra, sul taccuino di Tiago Pinto a quanto pare ci sono Kiwior e Dier. L’ex Spezia all’Arsenal sta giocando poco, anche se negli ultimi giorni si è parlato di un veto al suo addio da parte di Arteta; il secondo è in scadenza di contratto e così come il collega sta trovando poco spazio al Tottenham. Sembra questa l’opzione più accreditata.

Calciomercato Roma, spunta Pablo Marì

Infine ecco la terza ipotesi, in Serie A, precisamente al Monza. Secondo il quotidiano in edicola questa mattina Mourinho ha adocchiato Pablo Marì che al momento gioca con Palladino. Un elemento imprescindibile per il tecnico italiano e che i lombardi non vorrebbero cedere a meno che non arrivi la spinta da parte del giocatore stesso.

Abituato a dirigere una difesa a tre, difficile in questo caso possa esserci un addio a titolo temporaneo, ed è questo un altro problema non di poco conto per Pinto che non può spendere soldi senza uscite importanti per non peggiorare il quadro economico del club. Sullo sfondo ovviamente anche Chalobah e Sarr.