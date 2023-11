Marcos Leonardo, c’è la data della firma: Rafaela Pimenta svela tutto

Calciomercato Roma, svolta nel futuro di Marcos Leonardo: l’agente svela i dettagli sul suo futuro. Ecco l’annuncio.

L’avvicinarsi del mercato di gennaio giustifica certamente le grandi attenzioni con le quali si sta ragionando alle operazioni da provare a concretizzare dopo Natale, quando Tiago Pinto e colleghi proveranno a trovare i giusti incastri che permettano di migliorare lo scacchiere di Mourinho per la seconda parte di stagione. Le defezioni più importanti hanno interessato soprattutto il reparto arretrato, dove il forfait ormai non più breve di Smalling, unitamente all’infortunio di lunga data di Kumbulla, hanno costretto agli straordinari Mancini, Ndicka e Llorente.

I nomi emersi nel corso delle ultime settimane , non casualmente, hanno dunque riguardato proprio questa regione di campo, destinata ad essere oggetto di attenzioni e ponderazioni ancora più concrete nel corso delle prossime settimane. Se è vero che molto dipenderà anche dall’evoluzione sul fronte Smalling, è altrettanto giusto evidenziare come la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa potrebbe essere un ulteriore elemento discriminante per gli addetti ai lavori. In attesa di comprendere cosa accadrà da questo punto di vista, intanto, non sfugga l’annuncio ufficiale che potrebbe interessare anche la Roma.

Marcos Leonardo in Europa, l’annuncio di Rafaela Pimenta

Quest’ultima, come si ricorderà, si è distinta la scorsa estate per un mercato contraddistinto da un’attenzione quasi pedissequa verso l’ingaggio di un centravanti, al fine di ovviare al lungo forfait di Abraham e alla scarsa prolificità offensiva dello scacchiere di Mourinho. La soluzione, alla fine, è stata individuata in Romelu Lukaku, approdato a fine agosto in una Caputale che, a partire dal finire del mese di luglio, aveva concretamente corteggiato anche Marcos Leonardo.

Per i motivi ben noti ai più, l’operazione con il Santos non è più andata in porto, e non per manchevolezze del giocatore o della Roma. A circa un semestre dal termine della trattativa, il futuro di Marcos Leonardo pare adesso essere stato delineato, come annunciato anche dall’agente Rafaela Pimenta. Consapevole dei nobilissimi interessi giunti per il gioiellino brasiliano, queste le sue parole sulla posizione di Marcos Leonardo.

“Nel mercato precedente c’era già stata la possibilità di vederlo, ma la situazione sportiva del Santos era molto particolare. Non ha voluto andarsene perché non era la cosa giusta e ha accettato di restare per dare una mano. Adesso è però arrivato il momento del trasferimento: vuole vivere un’esperienza europea e il momento ideale è quest’inverno“.