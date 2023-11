Multa da 340 milioni o nove punti di penalizzazione: sprofondano all’inferno

La situazione potrebbe ulteriormente complicarsi per il club, che già deve fare i conti con un altro verdetto. L’ultimatum sta calamitando l’attenzione mediatica.

Una sosta piuttosto animata. Oltre al calcio giocato, infatti, a prendersi le luci della ribalta sono stati anche le vicende extra-campo. A tal proposito, quanto sta succedendo in Inghilterra merita di essere attenzionato.

A finire nelle maglie della giustizia sportiva è stato infatti l’Everton. Ai Toffees – nelle scorse ore – è stata comminata una penalizzazione di 10 punti in classifica per la violazione del Financial Fair Play. Verdetto che, come trapelato dall’Inghilterra, potrebbe creare un precedente deleterio anche per Manchester City e Chelsea. Ad ogni modo l’incubo per l’Everton non sarebbe ancora finito. Secondo quanto evidenziato dal Daily Mail, infatti, il club di Liverpool rischierebbe un’altra maxi stangata. Il Burnley, il Leicester e il Leeds United, infatti, starebbero valutando i margini per un’azione legale contro l’Everton, a cui potrebbero chiedere un risarcimento di 340 milioni di euro. Somma che il club inglese, nella particolare situazione economica che sta attraversando, non sarebbe in grado di corrispondere.

Dall’Inghilterra: l’Everton rischia un’altra maxi stangata. Penalizzazione o maxi multa

Ragion per cui ai Toffees potrebbe essere inflitta un’altra penalizzazione, questa volta di 9 punti in classifica. Scenario assolutamente clamoroso che, di fatto, aprirebbe le porte alla retrocessione della compagine di Liverpool, sprofondata già nei bassifondi della classifica.

Burnley, Leicester e Leeds starebbero valutando i presupposti di un’azione giudiziaria contro l’Everton dal momento che i Toffees, negli ultimi anni, si sono resi protagonisti di salvezze last minute proprio a discapito dei club sopra citati. Verdetto del campo che a quel punto sarebbe stato alimentato dal mancato rispetto delle norme del Financial Fair Play. Da qui la nuova clamorosa ipotesi che metterebbe l’Everton definitivamente spalle al muro. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi nella vicenda.