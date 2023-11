Roma, come sta Lukaku: annuncio UFFICIALE di Tedesco

Roma, arrivano nuovi aggiornamenti circa le condizioni fisiche dell’attaccante Romelu Lukaku: l’annuncio ufficiale di Tedesco

La sosta per le nazionali sta dando modo ai calciatori della Roma e a José Mourinho di poter riorganizzare le idee dopo un secondo periodo di appannamento in cui i risultati hanno faticato ad arrivare. L’obbiettivo quarto posto è ancora alla portata, tuttavia sarà necessaria un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obbiettivo del ritorno in Champions League.

In questo momento il Napoli, che occupa l’ultima posizione valida per la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, dista solo tre punti, nonostante la Roma non abbia avuto un rullino di marcia eccezionale. Questo deve essere un punto da cui ripartire quando si tornerà in campo, nel frattempo molti calciatori giallorossi stanno spiccando con le nazionali, come ad esempio El Shaarawy, autore ieri del quinto gol contro la Macedonia.

Oltre al Faraone tra i vari giallorossi impegnati in questi giorni ci sarà anche Romelu Lukaku, che era rimasto in tribuna nella gara contro la Serbia, ecco le parole del mister del Belgio su Big Rom.

Roma, le condizioni di Lukaku: le parole del ct Tedesco

Nella prima gara del Belgio in questa sosta per le nazionali aveva stupito la scelta del mister Tedesco di lasciare in tribuna l’attaccante giallorosso Romelu Lukaku. Questa scelta era dovuta principalmente al fatto che quella contro i serbi fosse semplicemente una gara amichevole, e che il ct dei diavoli rossi volesse preservare il belga per le prossime gare, come si può intuire dalle sue dichiarazioni prima della gara.

“Non dirò nulla sull’undici titolare, ma farò dei cambi rispetto al match contro la Serbia. Vogliamo freschezza, questo è tutto quello che posso dire. Jan Vertonghen sta facendo bene, così come Lukaku, sembra fresco ed è stato bravo in allenamento. Ho già pensato di schierare Jan accanto a Zeno Debast al centro della difesa, stanno facendo bene insieme”.

Lo stesso Tedesco dunque annuncia cambi rispetto all’undici che ha battuto la Serbia, ci si aspetta dunque la presenza tra i titolari di Romelu Lukaku nella partita in programma domani alle 18 contro l’Azerbaijan.