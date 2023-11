Scambio in Serie A, la Roma ‘sacrifica’ il gioiellino di Mou: prezzo fissato

Calciomercato Roma, prezzo fissato e affare in Serie A con lo scambio: sacrificato il gioiellino di Mourinho.

L’avvicinarsi del mese di gennaio giustifica certamente l’attenzione con la quale si inizierà prossimamente a valutare un corpo di giocatori che permettano eventualmente a Tiago Pinto e colleghi di corroborare lo scacchiere a disposizione di Mourinho nel corso della prossima parentesi di campionato. Fino a questo momento, dopo le difficoltà iniziali, la Roma è riuscita pian piano a ritrovarsi, consolidando e calibrando un sistema difensivo a dir poco in difficoltà ma palesando altresì un rendimento sul piano offensivo non sempre felicissimo.

La classifica resta, comunque, corta e permette di poter quantomeno ambire al piazzamento in Champions League, obiettivo implicitamente dichiarato dallo stesso Mourinho dopo il fischio finale di un derby terminato con un pareggino che, al netto della delusione che ha contraddistinto ambedue le parti, ha garantito ad ambedue le squadre della Capitale la possibilità di restare vicine alla zona Champions. Cosa accadrà nel corso di questa stagione, poi, sarà ovviamente sostrato di non trascurabile ingerenza ai fini dell’organizzazione da parte del club dei Friedkin, tra le cui fila non possono essere esclusi eventuali investimenti già a partire dal mese di gennaio.

Calciomercato Roma, scambio col Sassuolo: Pagano ‘sacrificato’

Fare mercato dopo Natale non è mai semplice, soprattutto in una condizione come quella della Roma, da sempre costretta a palesare grandi attenzioni nei confronti dell’equilibrio economico e finanziario, lungi da investimenti troppo gravosi e impegnativi nel breve termine. Ciò giustifica anche il motivo per il quale Pinto e colleghi si stanno in questa fase distinguendo per un lavoro di studio che consenta poi di approfondire quegli scenari presentanti i giusti margini di inserimento per i giallorossi.

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti riferiti da WiggleSport.it, relativi all’interesse della Roma per il mediano del Sassuolo, Daniel Boloca. Trattare con i neroverdi non è mai cosa semplice e lo stesso Carnevali pare restio a cedere già a gennaio, soprattutto di fronte a offerte inferiori a 10-12 milioni di euro. Per il futuro, però, il giocatore stimola non poco il mondo Roma, così come anche altre realtà di Serie A. I giallorossi, dal proprio canto, possono anche pensare di proporre uno scambio con il classe 2004, Riccardo Pagano.