Si schierano contro Smalling, rescissione e addio Roma

Calciomercato Roma, decisione finale e rescissione Smalling: le condizioni dell’inglese continuano a generare preoccupazioni. Epilogo clamoroso!

Se è vero che tante questioni meriteranno di essere approfondite in casa Roma nel corso delle prossime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come ai piani alti di Trigoria vi sia abbastanza chiarezza circa gli scenari da affrontare con maggiore urgenza. Le plurime scadenze contrattuali hanno rappresentato e continuano a rappresentare un concreto e serio motivo di interesse per addetti ai lavori e tifosi, in attesa da tempo circa eventuali novità su chi, a partire da Mourinho, sia legato al club ancora per pochi mesi.

Stando alle condizioni attuali, infatti, dal prossimo giugno lo Special One potrebbe non sedere più sulla panchina giallorossa, salutando una società che, ad oggi, può vedere partire da svincolati anche giocatori come Rui Patricio e Spinazzola, unitamente al general manager Tiago Pinto, il cui vincolo contrattuale ha la medesima data di scadenza di quello del connazionale José. In questo gioco di incastri e possibili complicazioni, gli ultimi mesi hanno poi visto l’inserimento a gamba tesa di uno scenario a dir poco preoccupante e che a Roma non possono ormai più ignorare.

Epilogo clamoroso Smalling, i tifosi si sono schierati: rescissione e addio Roma

Ci riferiamo, chiaramente, alle difficoltà e ai limiti fisici di Chris Smalling che, dopo un esordio tutt’altro che nobile e meritevole dei livelli di un tempo nelle prime tre gare, non ha più messo piede in campo. Centrale per la difesa di Fonseca prima e Mourinho poi, l’ex Manchester United rappresenta da tempo uno dei leader della squadra, che ha dovuto in questi mesi fare affidamento sul solo trittico Mancini-Ndicka-Llorente, ricorrendo in modo emergenziale al jolly Cristante.

Le ultime notizie su Smalling hanno lenito ulteriormente la fiducia, profilando un possibile scenario di ritorno nel 2024. Il mese di gennaio, oltre che ad essere importante per un calciomercato in vista del quale, non a caso, si stanno facendo valutazioni soprattutto sulla difesa, vedrà la Roma dover fare i conti anche con la partenza di Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa. Confidando e attendendo il ritorno di Kumbulla, le prossime settimane potrebbero essere molto importanti per appurare definitivamente la strada da seguire con il centrale inglese.

Su tale situazione, i tifosi della Roma parrebbero aver però già ponderato una decisione ben precisa, schierandosi in modo chiaro rispetto al sondaggio lanciato dalla nostra redazione sulla pagina Instagram di Asromalive.it. Il campione di risposte ha evidenziato, infatti, come circa il 53% ritiene la rescissione la soluzione migliore, contrapponendosi ad un 27% che ha palesato speranza di uno scenario di cessione. Più diplomatica, ottimista e attendista, infine, la rimanente parte del 20%, a detta della quale bisogna pazientare e attendere il ritorno.