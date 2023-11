Un predestinato al posto di Mourinho, lo ha detto in TV

Roma, addio Mourinho e sostituto ‘predestinato’ dalla Serie A: arriva l’annuncio in diretta dell’agente. Ecco le sue parole.

Come da tempo noto, numerosi aspetti meriteranno di essere attenzionati in casa Roma nel corso dei prossimi mesi e delle prossime settimane, alla luce delle diverse condizioni contrattuali che, ai piani alti di Trigoria, non possono essere più ignorate ancora a lungo. Anche in base alle risposte che si riceverà dal terreno di gioco nel corso di una parentesi stagionale a dir poco importante e indicativa, infatti, sarà possibile iniziare a seguire una determinata strada che disambigui, finalmente, il futuro di tanti tesserati.

Da giocatori come Spinazzola e Rui Patricio, passando per lo stesso Tiago Pinto, fino ad arrivare ad un José Mourinho che risulta ad oggi legato alla Roma fino al 30 giugno 2024. In modo quasi inatteso, in queste ultime ore l’idea di una possibile permanenza, pur restando difficile, ha iniziato ad essere epurata da quella patina di utopia che pareva avvolgere tale scenario fino a qualche tempo fa. Come nelle altre situazioni, anche sul fronte Mourinho non ci sono ancora grosse novità all’orizzonte ma ciò che si può affermare con certezza è che, tra non troppo tempo, i Friedkin dovranno maturare una decisione ben sicura circa la posizione dello Special One.

Roma, l’agente di Thiago Motta sul ‘predestinato’: “Meglio non sognare troppo”

I nomi per ovviare a quella che prima o poi sarà un doloroso commiato sono stati diversi. Da Conte allo scenario De Zerbi, passando per suggestioni e ipotesi nostrane che hanno permesso di aggiungere anche il nome di Thiago Motta nel corpo di profili valutati per il futuro. L’allenatore del Bologna, come noto, si sta distinguendo come uno dei tecnici più qualitativi ed emergenti tra le fila del nostro campionato, al termine di un percorso che lo ha visto fare bene già a La Spezia.

Sul suo futuro si è espresso ai microfoni di Tv Play l’agente Canova, che ha così sentenziato in diretta sulla crescita del proprio assistito e sulle possibili strade che potrebbe prossimamente seguire. “Tutti hanno difetti ma posso dire che Thiago Motta è un metodico, attento ai dettagli e amante del proprio lavoro. A Bologna, come succedeva anche in Liguria, la gente lo stima perché è una persona corretta e leale”.

“Per lui non conta tanto il modulo ma l’idea di gioco: mi fa sperare che diventerà un grandissimo allenatore. Ora è concentrato solo sul Bologna, è uno che pensa ad ogni singolo allenamento e per il quale, dunque, non contano solamente le partite. Quando sottoscrisse il contratto con il PSG si parlava già di predestinato ma poi ha allenato Genoa, Spezia e Bologna. Meglio, dunque, non sognare troppo: la scorsa estate non è successo nulla di che, visto che lui non voleva andare via da Bologna. Ha voluto dare continuità al percorso iniziato lo scorso anno“.