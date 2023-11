Calciomercato Roma, bomber rifiutato: ‘regalo’ da 50 milioni

Gli ultimi rumours dall’Inghilterra potrebbero creare i presupposti per un interessante effetto domino nel reparto offensivo. Ecco cosa sta succedendo.

La sosta per le Nazionali ha spianato la strada alla diffusione di rumours ed indiscrezioni sui possibili affari invernali. Sotto questo punto di vista, la Roma sta sondando diverse piste per approfondire eventualmente quelle piste con le quali puntellare l’organico. Il centrocampo e la difesa restano i reparti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto, ma le novità sono dietro l’angolo.

A tal fine la questione cessioni resta di primaria importanza. I soldi ricavati da addii importanti potrebbero infatti mettere la Roma nelle condizioni di reinvestire un discreto tesoretto. Sotto questo punto di vista, l’evolvere della situazione legata ad Abraham merita una particolare attenzione. Il bomber inglese, che sta ancora smaltendo i postumi del grave infortunio patito nel corso dell’ultima gara della scorsa stagione con lo Spezia, continua ad avere diversi estimatori in Premier League. In tempi e in modi diversi Chelsea ed Aston Villa hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Per adesso non c’è nulla di concreto. Tuttavia, non è escluso che nelle prossime settimane qualche club della Premier possa ingolosire la Roma ed Abraham con un’offerta importante.

Calciomercato Roma, intreccio Abraham-Fulham-Timo Werner: ecco cosa sta succedendo

Una delle compagini che potenzialmente avrebbe le risorse per mettere le mani sull’ex attaccante del Chelsea sarebbe il Fulham. Nei giorni scorsi di vociferava che i Cottagers avessero stanziato un budget da circa 50 milioni di euro da destinare all’acquisto di un attaccante. Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra potrebbero rappresentare un’ottima chiave di lettura delle mosse offensive del Fulham.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, il club inglese non sarebbe affatto convinto di dare l’assalto a Timo Werner. Come evidenziato, l‘attaccante del Lipsia, spesso accostato al Fulham, non rappresenterebbe la prima scelta dei Cottagers. La sensazione è che, almeno a gennaio, Werner possa restare in Bundesliga. Ragion per cui, stando così le cose, il Fulham avrebbe cominciato a vagliare soluzioni alternative.

E chissà che questo effetto domino non possa aprire scenari improvvisi sul fronte Fulham-Abraham. Non a gennaio, visto che il rientro dell’attaccante della Roma è ancora un rebus da sciogliere, ma in ottica estiva. Valutato dai giallorossi circa 45/50 milioni di euro, Abraham potrebbe essere l’uomo mercato dei giallorossi. Ad ogni modo, almeno per il momento si tratta di mere suggestioni e nulla più. Staremo a vedere cosa succederà.