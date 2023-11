Calciomercato Roma, Pinto accerchiato: blitz giallonero

Il nuovo interessamento del club tedesco rovina i piani della Roma, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche: lo scenario.

Nella lista degli obiettivi in vista del prossimo mercato invernale il GM Tiago Pinto ha cerchiato in rosso il tema riguardante la difesa. Non sono pochi, infatti, i profili accostati ai giallorossi per puntellare il reparto difensivo.

Alla luce delle difficoltà riscontrate in questo primo scorcio di stagione, infatti, l’area mercato della Roma sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti a costi relativamente contenuti. Le condizioni fisiche di Smalling e i tanti impegni ravvicinati impongono scelte oculate. I margini di errori sono finiti. Nelle ultime ore, ad esempio, è ‘spuntato’ il profilo di Pablo Marì del Monza, per il club brianzolo non ha alcuna intenzione di fare sconti. Scenario analogo sul fronte Milenkovic, autore di una stagione in chiaroscuro all’ombra della Fiesole ma oggetto del desiderio di diversi club, in Italia e all’estero. E chissà che alla fine la Roma non torni a riannodare i fili del discorso ancora una volta con il Chelsea.

Calciomercato Roma, dalla Germania: ritorno di fiamma Borussia Dortmund-Chalobah

Tra le fila dei Blues, infatti, militano due profili per i quali – direttamente o indirettamente – la Roma ha già effettuato dei sondaggi esplorativi. Si tratta di Malang Sarr e Trevoh Chalobah. Proprio la situazione riguardante il centrale inglese è finita nuovamente al centro della ribalta.

Secondo quanto evidenziato dalla Bild, infatti, negli ultimi giorni anche il Borussia Dortmund sarebbe ritornato alla carica per Chalobah, sondando il terreno per capire eventuali margini di manovra già a gennaio. Sebbene i gialloneri non abbiano ancora formulato al Chelsea un’offerta ufficiale, la notizia del rinomato interesse del club tedesco per il difensore potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per la Roma. Legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2028, Chalobah ha una valutazione che si attesta sui 15 milioni di euro. Per adesso i londinesi non hanno mai aperto all’ipotesi di un prestito con riscatto non obbligatorio. Tuttavia, si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione.