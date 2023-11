Esonero UFFICIALE, gran ritorno in rossonero: il comunicato

Cambio in panchina ed esonero UFFICIALE, arriva il comunicato rossonero: separazione legata a motivi di natura personale, ecco tutti i dettagli.

Le novità e i cambiamenti in ogni singola stagione possono essere sempre dietro l’angolo, impattando in modo veemente ed evidente su tante questioni ed organizzazioni, magari imprevedibili e imponderabili a inizio campionato. Non sono pochi gli esempi del passato più e meno recente, oltre che di un presente che, anche in Serie A, ci ha permesso di assistere a non pochi ribaltoni, di cui difficilmente si sarebbe potuto pronosticare fino a qualche tempo fa.

Emblematica, ad esempio, la staffetta Garcia-Mazzarri, con il sollevamento dell’incarico da parte di Aurelio De Laurentiis al mister francese, ex Roma, durato a Napoli poco più di tre mesi e costringendo il club campione di Italia ad affidarsi all’emblematico e storico Walter, simbolo di un percorso in casa azzurra che, forse proprio con Mazzarri, ha portato i campani a raggiungere gli importanti livelli di questi ultimi anni. Un discorso del genere, poi, qualche mese fa pareva poter toccare anche la Roma, alla luce delle presunte volontà dei Friedkin di fare un passo oltre Mourinho dopo le difficoltà evidenti quanto importantissime di inizio stagione.

Esonero rossonero e gran ritorno in Ligue 1, UFFICIALE: il comunicato del Rennes

Quanto accaduto tra le fila giallorosse, poi, in realtà è cosa nota, con la Roma che, seppur a rilento, è riuscita pian piano a trovare una propria dimensione e ad avvicinarsi ad una zona Champions League che, sin da inizio anno, rappresenta il grande obiettivo del club e dell’allenatore. Proprio sul fronte tecnico, le prossime settimane potrebbero essere importanti per comprendere i margini di un eventuale proseguimento del matrimonio Mourinho-Friedkin, ad oggi destinato ad esaurirsi entro il prossimo 30 giugno.

Parallelamente, dunque, ad una parentesi che grandi indicazioni potrebbe dare sul futuro di Mourinho, intanto, a livello europeo si è registrato un cambiamento in panchina di non trascurabile importanza, annoverabile nel corpo di esoneri e ribaltoni che, ricordando anche dell’Empoli di Zanetti, hanno toccato Serie A ed altri campionati europei in questa primissima parentesi di stagione.

Ci riferiamo, in particolar modo, all’esonero in casa Rennes, annunciato in modo ufficiale dal club rossonero in queste ore, che ha giustificato l’allontanamento di Bruno Genesio dietro motivi personali del tecnico, cui subentrerà Julien Stéphan, da quasi un anno fermo dopo l’esperienza al Racing Strasburgo, che ha già allenato il Rennes Under 19 e il Rennes 2, prima dell’esperienza nel triennio 2018-2021 con la prima squadra.

Un gran ritorno, dunque, per un club che da inizio anno ha palesato la grande ambizione di arrivare in Champions League, convincendo, come si ricorderà, anche Nemanja Matic a sposare il proprio progetto. A seguire il comunicato. “Bruno Genesio lascia il suo incarico di allenatore generale dello Stade Rennais F.C., sarà sostituito da Julien Stephan […]. Lunedì 20 novembre 2023 alle ore 14:00 la dirigenza del club terrà una conferenza stampa. In questa occasione verrà presentato alla stampa Julien Stephan, nominato capo della prima squadra”.