Firma UFFICIALE: Mourinho è già un ricordo

Svolta definitiva in Arabia Saudita e intreccio sul futuro di José Mourinho. Firma ufficiale dopo l’esonero, hanno annunciato il sostituto in panchina.

Mai come la scorsa estate il calciomercato europeo è stato intrecciato con le manovre dei petroldollari arabi. Sono tanti i calciatori ed i tecnici che, da protagonisti nel vecchio continente, hanno deciso di accettare il richiamo dorato della Saudi Professional League. Lo stesso José Mourinho non ha chiuso la porta ad un futuro professionale in Arabia Saudita. A tal proposito giunge in questi minuti l’ufficialità di una nuova panchina, che dopo aver esonerato il connazionale dello Special One ha annunciato di aver ingaggiato il nuovo allenatore.

Ribaltone compiuto ed annuncio ufficiale, nell’intreccio è coinvolto anche José Mourinho. Il tecnico portoghese, in scadenza di contratto con la Roma, è finito da tempo nel mirino dei petroldollari arabi. Se è vero che lo Special One ha pubblicamente aperto le porte ad un futuro lavorativo in Arabia Saudita, c’è da evidenziare come finora gli approcci nei confronti del portoghese siano falliti. Il tecnico ha ribadito la sua volontà di onorare il contratto che lo lega alla Roma fino al giugno del 2024. Nei mesi scorsi uno dei club accostati con maggiore frequenza al tecnico giallorosso è stato l’Al-Ittihad, dove giocano talenti del calibro di Benzema e Kantè.

Svolta in Arabia, l’Al-Ittihad molla Mourinho: ufficiale la firma di Gallardo

La squadra saudita aveva esonerato il portoghese Nuno Espìrito Santo nei giorni scorsi. L’addio all’ex Tottenham aveva alimentato nuove voci circa un possibile assalto immediato a José Mourinho, accostato alla panchina saudita al pari dell’ex ct spagnolo, Lopetegui.

Poco fa è stato lo stesso club arabo ad annunciare l’ingaggio in panchina dell’argentino Marcelo Gallardo. L’ex ct dell’Albiceleste, che benissimo ha fatto al River Plate, ha accettato l’offerta dell’Al-Ittihad, che lo ha annunciato sui propri profili social. L’effetto domino che si scatena coinvolge direttamente anche José Mourinho, che vede allontanarsi nel futuro prossimo la panchina del club arabo, non l’unico accostato allo Special One.