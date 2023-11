Gratis a gennaio: sprint per la firma, Roma anticipata

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di uno dei profili monitorati con interesse anche dalla Roma. Nuovo colpo di scena.

La pausa per le Nazionali antecedente all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ha rappresentato da sempre un autentico banco di prova per gli addetti ai lavori, a caccia di occasioni importanti da capitalizzare.

Non è un caso che le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere sono ritornati a prendersi le luci della ribalta. Sotto questo punto di vista, la Roma può ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. La prima parte di stagione ha evidenziato pregi e difetti di una squadra che, al momento della ripartenza, è chiamata a colmare il gap rispetto al treno Champions. Alla luce dei numerosi infortuni patiti in difesa, l’acquisto di un nuovo centrale rappresenta sicuramente un tema prioritario. Questo spiega il motivo dei movimenti della Roma per l’acquisto di un nuovo difensore in grado di aumentare il numero delle soluzioni a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: affondo del Real Betis per Sarr

Tra i profili monitorati con attenzione dalla Roma c’è anche quello di Malang Sarr. Il francese, di ritorno dall’esperienza in prestito al Monaco, è legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Le chances legate ad una sua partenza già a gennaio sono molto alte.

La Roma, però, dovrà fare i conti con una folta concorrenza. Come evidenziato da El Nacional, infatti, il Real Betis ha tutta l’intenzione di affondare il colpo già a gennaio. L’intento è quello di provare a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi, imbastendo la trattativa sulla base di un prestito di sei mesi. Da valutare, poi, l’eventualità di un nuovo riscatto. Ad ogni modo ad imprimere la svolta decisiva nell’operazione in un senso o nell’altro sarà il calciatore che, finora, non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro. Ciò che è certo, però, è che la parentesi di Sarr al Chelsea sia ormai prossima al capolinea. La Roma osserva il da farsi. Dalla Spagna, però, si prospettano novità importanti. Staremo a vedere cosa succederà.