In Arabia con Mourinho: triplo scippo alla Roma

In Arabia con Mourinho: potrebbe esserci un triplo addio in casa giallorossa direzione Arabia Saudita, ecco chi sono i calciatori coinvolti

I soldi arabi stanno travolgendo il calcio europeo, derubandolo dei suoi grandi campioni, ed insidiando campionati come la Premier League, ritenuto il migliore al mondo. Non è ancora chiaro se questo trend di trasferirsi in Arabia possa essere una “moda passeggera”, come lo fu ai tempi per le squadre cinesi, che sborsarono diversi milioni di euro per assicurarsi tantissimi campioni del calcio nostrano, per poi abbandonare il progetto.

Cristiano Ronaldo è stato il pioniere per quanto riguarda i trasferimenti nella Saudi Pro League, arrivando a dichiarare che quello saudita sarebbe diventato il miglior campionato al mondo. Queste dichiarazioni scatenarono l’ironia dei social, ma con il senno di poi le sue parole suonano come una predizione, in quanto calciatori del calibro di Sadio Mané Roberto Firmino, e giovani stelle nascenti come Gabri Veiga.

Tra le fila giallorosse il primo ad attirare l’attenzione degli arabi fu Leonardo Spinazzola, per il quale però non fu trovato un accordo per un trasferimento definitivo, a pochi mesi dal primo contatto con la Roma tornano a farsi sotto le squadre saudite, che avrebbero manifestato interesse per diversi elementi della rosa romanista.

In Arabia con Mourinho: possibile triplo addio alla capitale

Dopo l’interesse dimostrato per l’esterno giallorosso Leonardo Spinazzola gli arabi potrebbero tornare a farsi sotto per alcuni elementi della rosa della Roma. José Mourinho è da tempo uno dei nomi più seguiti, e quello che potrebbe dare ulteriore visibilità alla causa saudita.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport però non sarebbe l’unico a Trigoria ad aver attirato l’attenzione delle squadre arabe. Diversi elementi della rosa a disposizione del portoghese sarebbero finiti nel loro mirino, tra i quali c’è anche Paulo Dybala, per il quale la clausola di soli 12 milioni rappresenta un vero affare per squadre con capitali illimitati come quelle della Saudi Pro League.

A Dybala e Mourinho va aggiunto anche il centrale inglese Chris Smalling, che ancora alle prese con un infortunio che lo tormenta ormai da inizio stagione. La società si sta già interrogando su un possibile addio dell’ex United, mentre è diversa la situazione per la Joya e lo Special One, che vorrebbero essere trattenuti dalla società.