Infortunio in nazionale UFFICIALE: Roma a rischio per il titolarissimo

Infortunio in nazionale e comunicazione ufficiale. Il calciatore lascia il ritiro dopo una dura diagnosi, ora è a rischio anche il big match contro la Roma per il titolarissimo.

Gli stop in nazionale continuano a tormentare il campionato italiano, coinvolgendo una delle prossime avversarie della Roma. La squadra giallorossa è ancora alle prese con l’infortunio di Chris Smalling, che è assente dai campi dai primi di settembre. Dopo la pausa di novembre i giallorossi torneranno in campo allo stadio Olimpico, domenica prossima contro l’Udinese. Nei friulani resta in dubbio Ebosele, che ha lasciato il ritiro dell’Irlanda dopo aver accusato dei problemi muscolari.

Se il laterale dei friulani sembra aver smaltito l’infortunio, è scattato un nuovo allarme in Serie A per uno dei centrocampisti titolarissimi. Ora un nuovo stop in nazionale, che vista la diagnosi mette apprensione intorno alle condizioni fisiche del calciatore protagonista. A tremare è il Napoli del neo allenatore Walter Mazzarri, che ha preso il posto dell’esonerato Rudi Garcia. La squadra partenopea rischia di perdere Piotr Zielinski nelle prossime delicate partite. Ecco quanto trapela dal ritiro della Polonia, abbandonato dal centrocampista ex Empoli.

Dalla Polonia, l’infortunio di Zielinski fa tremare il Napoli: problemi cardiaci in Nazionale

La diagnosi fa tremare per la salute del classe ’94, al quale è stato diagnosticato un problema cardiaco. Il centrocampista degli azzurri era rimasto in panchina nella sfida tra Polonia e Repubblica Ceca ed ora ha abbandonato il ritiro della nazionale a causa di preoccupanti motivi di salute.

Sul comunicato ufficiale emesso dalla Polonia si legge: “Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club.”

Appare difficile ora il suo rientro in campo per la sfida tra Napoli ed Atalanta, ed i partenopei rischiano di perderlo anche in vista del big match in casa della Roma, in programma il 23 dicembre allo stadio Olimpico. Al di là del campo l’augurio per il polacco è di una pronta e serena guarigione vista la diagnosi.