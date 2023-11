Scambio da 30 milioni a gennaio: dalla Lazio alla Roma

Dalla Lazio alla Roma, la società prepara un clamoroso blitz di mercato da 30 milioni di euro che ribalta tutto

Un’estate turbolenta quella della Roma e dei romanisti, caratterizzata da molte difficoltà, soprattutto a livello economico, che hanno rischiato di condizionare anche l’attuale stagione. Tiago Pinto è stato costretto agli straordinari, prima per rispettare i paletti imposti dalla Uefa, poi per portare nella capitale il tanto agognato centravanti.

Non è stato facile per Tiago Pinto adempiere agli obblighi imposti dalla Uefa, che aveva costretto la Roma a far registrare a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze, obbiettivo non del tutto raggiunto dal gm portoghese, che però andandoci molto vicino ha evitato sanzioni pesanti alla società.

Il mercato invernale sarà caratterizzato dalle medesime difficoltà, in quanto il club non dispone di molta liquidità per intervenire sul mercato, potrebbe essere dunque prima necessario vendere, nel frattempo uno degli obbiettivi giallorossi è finito nel mirino di uno dei top club inglesi e la pista potrebbe dunque complicarsi e non poco per Pinto.

Dalla Lazio alla Roma, colpo da 3o milioni

Il mercato non è ancora cominciato, eppure Tiago Pinto è già costretto a fare gli straordinari per cercare di organizzare al meglio uscite e entrate, in modo tale da migliorare la rosa per centrare l’obbiettivo quarto posto.

Le sirene arabe spaventano la Roma, che ha paura di perdere oltre a Mourinho anche Dybala e Smalling. La cessione dell’inglese potrebbe essere la meno dolorosa, visto che l’ex United quest’anno non è quasi mai sceso in campo a causa dell’infortunio.

In attacco potrebbero arrivare rinforzi, Wilfried Gnonto infatti viene da tempo accostato ai giallorossi, l’attuale attaccante del Leeds ha manifestato la voglia di lasciare il club già in estate e a gennaio potrebbe arrivare finalmente la sua occasione.

Sul giovane talento italiano però non ci sarebbe solo la Roma, ma diversi club italiani ed esteri, ai quali va aggiunto anche il Tottenham. Secondo quanto riporta il portale Caughtoffside gli Spurs avrebbero cominciato a sondare il terreno per il giovane attaccante azzurro, la cui valutazione potrebbe essere di circa 30 milioni di euro.

Stando a quanto scrivono in Inghilterra, gli Spurs potrebbero imbastire una trattativa con scambio, coinvolgendo Joe Rodon, difensore gallese sotto contratto con i nord-londinesi ma attualmente in prestito al Leeds, che potrebbe a questo punto, dunque, provare a trattenerlo convincendo il Tottenham con la nobilissima pedina di scambio italiana.