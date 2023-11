Soldi a sorpresa per Tiago Pinto: vuole andarsene dopo un anno e mezzo

Soldi a sorpresa per Tiago Pinto, con il calciatore che vuole andare via dopo appena un anno e mezzo: la cessione può sbloccare il mercato

Arrivati ad un terzo del campionato comincia a delinearsi una classifica che può aiutare i tifosi a farsi un’idea sul possibile piazzamento finale della propria squadra. La lotta scudetto è già delineata, con Inter e Juventus che sembrerebbero aver qualcosa in più rispetto alle avversarie, Napoli su tutti visto che al momento l’ex squadra di Rudi Garcia occupa momentaneamente il quarto posto.

La Roma di José Mourinho invece si trova per ora al settimo posto della classifica, dopo una falsa partenza in cui sono arrivate diverse sconfitte che hanno minato il percorso fatto finora. L’obbiettivo quarto posto è ancora alla portata, sono solo tre i punti che separano i giallorossi dai rivali del Napoli, ma bisognerà fare molto di più di ciò che si è visto fino ad oggi.

Una grossa mano potrebbe arrivare dal mercato, con Tiago Pinto che ha già messo gli occhi su diversi calciatori che potrebbero aiutare la causa romanista. Probabilmente prima di intervenire per rafforzare la rosa bisognerà vendere, ed il gm giallorosso ha già trovato la soluzione anche per questo problema.

Addio dopo un anno e mezzo: Pinto passa all’incasso

In estate Tiago Pinto era stato molto bravo a rientrare nei paletti imposti dalla Uefa, che aveva obbligato la Roma a registrare a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze entro il trenta giugno, e se non fosse stato per la fretta nel dover chiudere le operazioni probabilmente avrebbe potuto anche tirar su qualche milione in più.

Per provare a migliorare la rosa a disposizione dello Special One Pinto avrebbe già sondato diversi nomi, ma prima bisognerà sfoltire la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la Roma potrebbe presto incassare una somma considerevole, senza però perdere nessuno degli uomini a disposizione di Mourinho.

In estate la Roma aveva ceduto all’Anderlecht il centrocampista Amadou Diawara, che oggi piace in Germania e che potrebbe essere ceduto dal club belga. I giallorossi si sono assicurati una percentuale del 50% sulla sua futura cessione, e questo garantirebbe appunto di incassare una bella somma in caso in cui dovesse lasciare l’Anderlecht per trasferirsi in Bundesliga, soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato per provare a centrare l’obbiettivo quarto posto.