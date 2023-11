“Tutto deciso”: Lukaku spiega il motivo del cambio, c’entra la Roma

Nel post partita della sfida tra il Belgio e l’Azerbaigian Romelu Lukaku ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha toccato diversi argomenti. Ecco quanto riferito.

Super Big Rom. Nella larga vittoria con la quale il Belgio ha letteralmente spazzatura via l’Azerbaigian c’è anche e soprattutto la firma di Romelu Lukaku, autore di ben 4 reti. Una prova di forza quella dell’attaccante della Roma, che ha letteralmente spazzato via le resistenze avversarie con una prestazione maiuscola sotto tanti punti di vista.

Nel post partita, il numero 90 giallorosso ha anche spiegato il motivo per il quale è stato sostituito nella ripresa: “Ho giocato tanto con la Roma nelle ultime settimane. Con l’allenatore eravamo già d’accordo sul fatto che sarei uscito a metà gara. Il fatto che siamo riusciti a qualificarci è molto positivo, tuttavia questo deve fungere da stimolo. La squadra ha risposto molto bene oggi, mostrando le sue qualità. Come mi sento? Dopo aver segnato quattro reti, ci si sente bene…”

Ottimi segnali lanciati da Lukaku, vero e proprio punto di riferimento dello scacchiere tattico di José Mourinho. La Roma si aggrappa al suo totem per inseguire il sogno Champions e per imprimere il cambio di passo decisivo non solo in campionato, ma anche in Europa League.