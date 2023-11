Calciomercato Roma, 20 milioni e scambio immediato

Calciomercato Roma, nuova formula e ribaltone a sorpresa in vista della finestra invernale. Scambio immediato e anche 20 milioni sul piatto per la fumata bianca.

La pausa per le nazionali di novembre è arrivata in casa Roma dopo una serie di risultati altalenanti. La squadra guidata da José Mourinho è reduce dal deludente pareggio a reti bianche contro la Lazio, successivo alla cocente sconfitta in Europa League in casa dello Slavia Praga. Il tecnico portoghese, che spera di recuperare a pieno diversi elementi rimasti a Trigoria, vuole ripartire col piede giusto già da domenica, in campionato contro l’Udinese. Nel frattempo dall’Inghilterra arriva un nuovo scenario a sorpresa in vista della sessione di calciomercato invernale.

Tiago Pinto, dall’approdo di Mourinho sulla panchina giallorossa in poi, ha avuto una corsia preferenziale con gli affari in Inghilterra. Anche nella sessione di calciomercato estivo le manovre del dirigente portoghese si sono rivolte al campionato britannico. Pinto ha chiuso il prestito di Romelu Lukaku col Chelsea, mentre dal Leeds sono arrivati Diego Llorente, di ritorno a Trigoria- ed il danese Rasmus Kristensen. Ora, in vista della sessione invernale di calciomercato, un nuovo asse tra Roma e Londra sembra pronto a decollare.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: 20 milioni più Dier per Cristante

In vista di gennaio una delle priorità in entrata in casa Roma sembra essere quella del difensore centrale. Sono tanti i nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto in Premier League, a partire da una vecchia conoscenza di José Mourinho. Parliamo di Eric Dier, in scadenza di contratto e in uscita dal Tottenham.

Gli Spurs potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino del difensore inglese, dal 2014 in forza al Tottenham, per arrivare al centrocampista Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso è uno degli intoccabili di José Mourinho, ma in caso di offerte irrinunciabili a gennaio tutto potrebbe cambiare. Ad accendere l’ipotesi dello scambio a sorpresa è stato il sito Teamtalk.com che parla di una possibile offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Dier per strappare il centrocampista azzurro alla squadra di José Mourinho.