Calciomercato Roma, bastano 10 milioni: se ne va al Siviglia

Calciomercato Roma, giallorossi beffati e il talento argentino se ne va ai rivali del Siviglia: bastano solo 10 milioni di euro

La stagione della Roma continua ad un ritmo abbastanza altalenante, che rende sempre più difficile fare una previsione su quali possano essere le sorti della squadra in campionato. In Europa il fattore Mourinho si è già rivelato determinante, essendo il portoghese un esperto nel motivare i suoi uomini in gara secca, come dimostrato nelle gloriose cavalcate in Conference League ed Europa League, dove i giallorossi hanno conquistato la vittoria alla prima edizione della nuova coppa europea ed una storica finale in Europa League, persa ai rigori contro il Siviglia.

In Serie A però la Roma non è stata all’altezza, non riuscendo quasi mai ad insidiare il quarto posto, posizione valida per l’accesso alla Champions, tassello fondamentale nel processo di crescita che la società ha in mente. Quest’anno i pessimi risultati collezionati nelle prime uscite stagionali hanno condizionato l’attuale piazzamento in classifica, rendendo più complicato rientrare tra le prime quattro

Il mercato potrebbe giocare un ruolo chiave, con Tiago Pinto che sta già sondando diversi nomi per migliorare l’attuale rosa a disposizione dell’allenatore, purtroppo però non arrivano buone notizie da uno dei nomi sul suo taccuino, con un affare che ormai rischia di saltare

Dalla Roma al Siviglia: bastano 10 milioni

La cavalcata della Roma in campionato non sta portando i risultati sperati. I giallorossi occupano attualmente la settima posizione della classifica di Seri A, con soltanto tre punti da recuperare al Napoli di Mazzarri. Pochi punti, ma per ora quest’obbiettivo appare comunque lontano per Pellegrini e compagni, che hanno bisogno di un’inversione di marcia per riuscire a centrare l’obbiettivo prefissato.

Il fattore chiave può essere ancora una volta il mercato, dal quale però non arrivano buone notizie per Tiago Pinto, che vede uno dei suoi possibili obbiettivi sfumare dopo l’interesse di una squadra spagnola. Stiamo parlando di Valentin Barco, difensore classe 2004 del Boca Junior, che è sempre più vicino a vestire la maglia del Siviglia.

Il suo nome era stato accostato anche alla Roma, ma il costo del cartellino, circa 10 milioni di euro, non ha permesso alla trattativa di decollare, mentre i biancorossi, in emergenza e indietro in campionato hanno deciso di rafforzare la rosa puntando proprio sul giovane talento argentino.