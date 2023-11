Calciomercato Roma, scambio due per uno con Abraham: Mourinho ha deciso

Calciomercato Roma, scambio due per uno con Abraham: Mourinho ha già preso una decisione nel merito. Ecco le notizie che arrivano dall’Inghilterra

Gennaio si avvicina e con esso anche la possibilità di regalare a Mourinho elementi in difesa: è quello il reparto dove la Roma ha bisogno di innesti, visto il problema di Smalling e vista anche la partenza di Ndicka in Coppa d’Africa nel primo mese del nuovo anno. Inevitabile che qualcuno debba per forza arrivare a Trigoria, ne va della rimanente parte di stagione.

Si è parlato molto di possibili nomi: da Sarr a Chalobah del Chelsea, a Kiwior dell’Arsenal, ma soprattutto di Dier del Tottenham. Ed è proprio su questo elemento, stando alle informazioni riportate dall’express.co.uk che i giallorossi avrebbero deciso di investire. La situazione contrattuale del giocatore (in scadenza) e la possibilità quindi di prenderlo senza svenarsi indicano questo. Senza dimenticare che il giocatore è stato già agli ordini di Mourinho.

Calciomercato Roma, lo scambio non si fa

Una decisione che bloccherebbe – sempre secondo quanto scrivono dall’Inghilterra – quello che sarebbe potuto essere un altro affare: uno scambio con il Chelsea che vorrebbe Abraham nel prossimo mese di gennaio e che in cambio darebbe i due difensori. Mourinho non è convinto di questo e in sintonia con Pinto avrebbe preso una decisione: no a questa possibile opzione.

Le piste senza dubbio possono sicuramente rimanere in piedi da qui alle prossime settimane, ma è Dier, senza dubbio, l’elemento che la Roma vorrebbe portare dentro Trigoria nelle prossime settimane. Il giocatore del Tottenham è la prima opzione.