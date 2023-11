Calciomercato Roma, si rivede Monchi: blitz da 30 milioni

Calciomercato Roma, si rivede Monchi: c’è il possibile blitz da 30milioni di euro. Ecco a chi è interessato l’ex direttore sportivo giallorosso

Mourinho non lo leverebbe dal campo per nessun motivo al Mondo. Né a centrocampo e nemmeno quando è costretto per via dei molti infortuni ad arretrarlo in difesa. Ok, avete capito, parliamo di Cristante, elemento fondamentale nello scacchiere tattico dello Special One.

Un elemento così importante e in continua crescita che è entrato nel mirino delle big della Premier League. Dell’interesse del Tottenham si sapeva da un poco di tempo: gli Spurs lo hanno messo nel mirino e vorrebbero strapparlo alla Roma la prossima estate. Ma Tvplay.it svela che non solo la squadra allenata da Postecoglu c’è sul centrocampista giallorosso, ma ci sono altri due club che potrebbe riempire le casse giallorosse.

Calciomercato Roma, Monchi vuole Cristante

Ora, non sappiamo veramente se la Roma si priverà del giocatore, come detto fondamentale e vero leader della squadra di Mourinho, di certo servono almeno 30milioni di euro in questo momento per far tentennare il club giallorosso. Sotto quella somma Pinto non prenderà in ipotesi nessun addio.

Ma chi c’è oltre il Tottenham? Allora si parla di Aston Villa e di West Ham, due squadre di medio-alta classifica, che non hanno nessun problema economico, che avrebbero deciso quindi di capire se c’è la possibilità di prendere l’ex Atalanta. E soprattutto il West Ham potrebbe fare sul serio, visto che come direttore sportivo c’è proprio quel Monchi che aveva deciso di portarlo nella Capitale piazzando uno dei colpi più importanti di quella che è stata un’avventura con pochi sussulti dentro Trigoria. Insomma, occhio Mourinho. Anche se come sappiamo nemmeno il futuro dello Special One è certo.