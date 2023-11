Erede Mourinho, fuori uno: “Ci siamo incontrati”

Erede Mourinho, fuori uno: l’annuncio ufficiale ribalta quelle che sarebbero potuto essere le intenzioni della Roma

Gennaio? Febbraio? Ha già deciso? Beh, sono tante le domande che in questo momento i tifosi della Roma si pongono sul futuro di Mourinho. Un tecnico che ancora non sa quello che è il suo destino per la prossima stagione. E che secondo alcune indiscrezioni delle scorse settimane sarebbe pronto a chiedere il rinnovo ai Friedkin di quel contratto in scadenza alla fine di quest’annata. Vedremo.

In ogni caso sono circolati anche i nomi di possibili eredi. Non solo dall’estero, ma anche dalla Serie A: uno su tutti quello di Thiago Motta, che assai bene sta facendo al Bologna e che sarebbe entrato, anche, nel mirino di molte big europee. La sua squadra è in corsa per la zona Europa e i felsinei stanno cercando di ripararsi da possibili soprese. Sotto questo senso c’è stata un’interessante intervista rilasciata da Claudio Fenucci, amministrato delegato dei rossoblù, che spiega quelle che saranno le mosse del Bologna.

Erede Mourinho, le parole di Fenucci

Al Corriere di Bologna ha parlato in questo modo il dirigente: “Ci siamo incontrati, la nostra volontà è di avere una prospettiva lunga con lui, di fare un percorso di crescita sportiva insieme in cui sarebbe uno degli elementi cardine”. Insomma, la idee sono abbastanza chiare anche se, c’è da dire un’altra cosa: non sappiamo al momento quella che è la volontà di Thiago Motta che potrebbe essere sicuramente attirato da sirene importanti per il suo futuro professionale.

Vedremo ovviamente quello che succederà sotto questo aspetto nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. E soprattutto cercheremo di capire qual è il vero obiettivo della Roma con Mourinho. I Friedkin hanno sempre taciuto e non hanno mai fatto trapelare nulla. Ma la deadline si avvicina, e qualcosa dovrà per forza uscire fuori.