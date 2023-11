Il ritorno di Conte in Serie A, nuovo colpo di scena: svolta ‘segreta’

Le indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte continuano a tenere banco senza soluzione di continuità. Il ritorno su una panchina in Serie A è sempre più vicino: le ultimissime.

Volente o nolente è sempre Antonio Conte a prendersi le luci dei riflettori. Dopo la fine dell’esperienza con il Tottenham, infatti, l’ex CT della Nazionale non ha ancora trovato l’accordo con un nuovo club. Seguito con interesse dal Napoli, Conte ha preferito declinare le varie proposte ricevute per poter dedicare più tempo possibile alla famiglia. Nelle prossime settimane, però, i discorsi legati ad un ritorno in panchina di Conte potrebbero riprendere quota.

In effetti sono diversi i club italiani ai quali l’ex allenatore del Tottenham, direttamente o indirettamente, è stato accostato. Sotto questo punto di vista, non può essere trascurato la stessa rivelazione di Conte, che in tempi non sospetti ha dichiarato di essere intrigato all’idea di approdare in piazze calde come quelle di Roma e Napoli. Ed effettivamente nei prossimi mesi sia i giallorossi che gli Azzurri potrebbero ritornare a sondare il terreno. Il futuro di José Mourinho, ad esempio, è un rebus ancora tutto da sciogliere. Parallelamente, il contratto firmato da Walter Mazzarri, se si escludono le opzioni per un eventuale prolungamento, scadrà la prossima estate. Ecco perché il nome di Conte potrebbe riaccendere le fantasie sia della Roma che del Napoli. Tuttavia, occhio alle mosse in casa Juventus.

Conte alla Juventus, contatti avviati: ecco cosa sta succedendo

Protagonista di una stagione fin qui convincente, la compagine bianconera ha rilanciato le proprie ambizioni Scudetto. Non impegnato in campo europeo, Allegri è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Sebbene il contratto del tecnico livornese scada tra un anno e mezzo, però, non è escluso che le strade di Allegri e quelle della Juve possano sparsi a fine stagione.

Sia che Vlahovic e compagni tornino al successo, sia che termino per la terza volta consecutiva la stagione con zero tituli, quella di Allegri, infatti, potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Ragion per cui, sorprendono fino ad un certo punto gli ultimi rumours che hanno nuovamente accostato Antonio Conte alla panchina bianconera. A farsene portavoce, tra gli altri, è stato anche l’insider Enganche, spesso molto attento alle vicende in casa Juve. Secondo quanto evidenziato, infatti, i contatti tra ‘Madama’ ed Antonio Conte starebbero avvenendo sotto traccia. La trattativa starebbe avvenendo in maniera concreta, al punto che quello del grande ex sarebbe uno dei profili vagliati con maggiore attenzione dalla Juventus. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, ci saranno sviluppi concreti sotto questo punto di vista.