Mourinho sulla panchina della Nazionale: hanno dato i numeri

Il futuro di José Mourinho continua ad essere un rebus tutto da sciogliere. L’indizio dei bookmakers non è affatto passato inosservato.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo anno, José Mourinho punta a chiudere al meglio una stagione iniziata tra qualche difficoltà. I discorsi relativi al suo futuro, almeno per il momento, lasciano il tempo che trovano. Lo Special One è concentrato solo ed esclusivamente sul prosieguo della stagione. Al resto ci sarà tempo e modo di pensare.

Ipotizzare un addio a fine stagione non è un’operazione utopistica. Anzi. Per adesso un vero e proprio summit tra l’allenatore portoghese e la proprietà americana della Roma per discutere della possibile permanenza del tecnico lusitano sulla panchina giallorossa non si è ancora materializzato. Dal canto suo, dopo aver rispedito al mittente la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita la scorsa estate, Mou non ha ricevuto altre proposte concrete. Tuttavia, negli ultimi giorni hanno preso quota le voci che vorrebbero il tecnico di Setubal finire nel mirino del Newcastle, a caccia di un profilo importante al quale affidare la propria panchina il prossimo anno. Spifferi, indiscrezioni ma al momento nulla che possa lasciar presagire una decisione a stretto giro di posta.

Bookmakers scatenati: Mourinho CT dell’Inghilterra, ecco le quote

Ecco perché i bookmakers sul tema possono anche fare il bello e il cattivo tempo. A tal proposito, occhio alle quote riportate da bettingodds.com. Secondo quanto riferito dal portale britannico, infatti, José Mourinho sarebbe una delle opzioni caldeggiate dalla Federazione britannica in caso di addio a Southgate.

Ma c’è di più. Stando ad alcune agenzie di scommesse britanniche riportate dal sito in questione, il possibile approdo di Mourinho sulla panchina dei Tre Leoni è bancato 11 volte la posta. Si tratta di una quota non banale. Il principale candidato a prendere il posto di Southgate è infatti Guardiola, ‘mancato’ a quota 6 assieme a Graham Potter. Inseguono Howe e Pochettino a quota 7; più distante Gerrard (9.00) che sopravanza proprio lo Special One. Più staccati, invece, Allegri, Ancelotti e Zidane (34). Suggestione o indizio di mercato? Ai posteri l’ardua sentenza…