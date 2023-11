Tiago Pinto supera Lazio e Juve: 86 milioni di euro

Tiago Pinto supera la Lazio e la Juventus, 86 milioni di euro piazzati dal gm giallorosso da quando è nella Capitale. Ecco i calcoli

Tiago Pinto nel corso di questa esperienza dentro la Roma ha sicuramente dimostrato una cosa: saper pianificare dei colpi a parametro zero che poi possono diventare delle plusvalenze importanti. La Roma, in questa speciale classifica, è dietro solamente all’Inter. Un enorme valore senza spendere nemmeno un euro sul mercato.

Tanti i colpi da svincolati: il primo è stato quello di Mile Svilar, portiere che Mourinho sta utilizzando poco, che molti però vorrebbero – o per meglio dire, volevano – al posto di Rui Patricio quando il portoghese tutto dava tranne che sicurezze alla squadra. Il primo di una lunga serie, ovviamente, visto che poi di uomini svincolati ne sono arrivati parecchi.

Tiago Pinto, ecco quanto potrebbero fruttare i colpi a zero

Dybala, Belotti, Matic e Solbakken hanno fatto continuare questa scia: i primi due sono elementi fondamentali nella rosa dello Special One, gli altri due invece hanno già fatto le valigie, cercando fortuna in altri club. Questa estate infine, a chiudere per il momento questa lista, ci hanno pensato Ndicka e Aouar: colpi programmati da diverso tempo, soprattutto quello dell’ex centrocampista del Lione che la Roma aveva messo nel proprio radar da diversi mesi. Insomma, Pinto ci vede lungo.

Ma quanto potrebbero fruttare eventuali cessioni: il calcolo lo ha fatto Trasfertmarkt: bene, il valore è di 86milioni di euro, una grande cifra che come detto è seconda solamente a quanto fatto da Beppe Marotta all’Inter. Sì, anche il dirigente nerazzurro è assai bravo sotto questo aspetto – lo ha sempre fatto nel corso della sua carriera – e secondo i calcoli del portale potrebbe mettere a bilancio plusvalenze per 112milioni di euro. Alle spalle della Roma in questa classifica ci sono Lazio e Juventus.