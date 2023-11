Vuole già tornare in Serie A: si riaccende Lazio-Roma

Vuole già tornare in Serie A: la sfida tra Lazio e Roma si riaccende ancora dopo il derby della capitale per il ritorno dell’attaccante

La Roma occupa attualmente la settima posizione della classifica di Serie A, ancora in piena corsa per la lotta al quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Per ora i giallorossi sono indietro soltanto di tre lunghezze rispetto al Napoli di Mazzarri, che almeno per il momento restano favoriti per rientrare tra le prime quattro posizioni.

La squadra di Mourinho sta ancora la falsa partenza in campionato, dove la squadra ha collezionato diverse sconfitte, che l’avevano momentaneamente relegata alle ultime posizioni. Fortunatamente lo Special One è stato in grado di sbrigliare il bandolo della matassa, e riportare la squadra tra le posizioni che più le spettano.

Il mercato potrebbe giocare ancora una volta un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati a inizio stagione. Tiago Pinto ha già diversi nomi sul suo taccuino, su uno in particolare si prospetta un accesissimo derby con la Lazio per riportare l’attaccante in Serie A.

Vuole tornare in Italia: è derby tra Roma e Lazio

La Roma vuole tornare in Champions League, e per farlo però sarà necessaria un’inversione di marcia dopo la pessima partenza in campionato. Il mercato potrà ancora rivelarsi decisivo per la conquista degli obbiettivi fissati dalla società, Tiago Pinto ha già cominciato ad appuntare nomi sul suo taccuino in vista di gennaio, dove il gm portoghese avrà ancora una volta il difficile compito di migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Uno dei nomi che Pinto sta seguendo da diverso tempo è quello di Lorenzo Insigne, che come riporta il portale Fichajes.net sarebbe vicinissimo all’addio a Toronto, dopo aver più volte manifestato la sua voglia di tornare nel bel paese. L’amore tra l’ex azzurro ed i tifosi canadesi non è mai esploso, come testimoniano le accuse ricevute sui suoi canali social, attaccando le sue prestazioni con la maglia nerorossa.

Sempre secondo quanto viene riportato su di lui ci sarebbe ancora l’interesse dei giallorossi, che potrebbero trovare sul loro cammino ancora una volta i rivali della Lazio, che continuano a monitorare la situazione riguardo l’attaccante italiano. Gennaio sarà probabilmente il mese decisivo per Insigne, che spera appunto di tornare quanto prima in Italia dopo un’esperienza non proprio fortunata in America.