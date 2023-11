Bocciato dopo sei mesi: il nuovo acquisto perde il posto

Pesante bocciatura dopo appena sei mesi nella capitale per uno dei nuovi acquisti che adesso rischia davvero di perdere il posto

La sosta dovuta alle nazionali può ancora una volta essere un fattore decisivo per la Roma di Mourinho, che durante le ultime uscite in campionato e in Europa aveva cominciato a faticare e non poco, come dimostrano i recenti risultati, tra i quali purtroppo spicca la cocente sconfitta in trasferta contro lo Slavia.

Il 2-0 maturato a Praga obbliga i giallorossi a dover continuare a mantenere la concentrazione alta anche in Europa League, dove non resta comunque assicurato il primo posto, visto che la formazione ceca è al momento sopra la Roma per differenza reti.

In campionato invece la musica sembrava poter essere cambiata. Dopo aver collezionato diversi successi consecutivi, che l’avevano riportata tra le prime posizioni della classifica, sono arrivati pessimi risultati negli scontri diretti con Inter e Lazio, che comunque consentono alla squadra di rimanere in scia per una qualificazione in Champions League. Nel frattempo alla ripresa del campionato anche Pellegrini può sperare in un posto da titolare.

Pellegrini punta l’Udinese, Paredes perde il posto

Il campionato dunque si appresta a ripartire e per la Roma sembrerebbe scongiurato definitivamente il problema legato agli infortunati. L’unico assente resta Chris Smalling, che ad oggi rimane ancora un mistero in quel di Trigoria, e che potrebbe addirittura lasciare la capitale a gennaio, mentre Renato Sanches e Dybala sono pienamente recuperati e pronti a scendere in campo.

Il grande ritorno però sembrerebbe essere quello di Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso era rimasto fuori un mese e mezzo a causa dell’infortunio e nel derby pre sosta è tornato nella lista dei convocati, rimanendo tuttavia in panchina.

In questi giorni il capitano ha svolto regolarmente le sedute di allenamento ed è pronto a tornare in campo da titolare nella sfida contro l’Udinese in programma all’Olimpico domenica 26 alle ore 18:00. Decisamente una buona notizia per Mourinho, che ha dovuto tener duro nell’ultimo periodo a causa delle molte assenze dovute ai guai fisici. Il suo rientro potrebbe far perdere il posto a Leandro Paredes, che, secondo Il Messaggero, è destinato a perdere i galloni da titolare assoluto, anche in virtù di un avvio di stagione deludente.