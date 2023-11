Calciomercato Roma, De Zerbi al posto di Mourinho: contatto UFFICIALE

Calciomercato Roma, prende piede il nome di Roberto De Zerbi per sostituire José Mourinho: contatto UFFICIALE

Tiene ancora banco la questione legata al futuro di José Mourinho sulla panchina giallorossa, con il portoghese che si avvia verso il suo ultimo anno di contratto con la Roma, mentre appare sempre più incerta una sua permanenza nella capitale.

Lo Special One non ha mai nascosto la sua voglia di allenare in Arabia, come ha ammesso lui stesso in un’intervista non molto tempo fa. Tuttavia il portoghese non ha chiarito quanto prossimo possa essere il futuro da lui annunciato e i dubbi intorno a lui sono aumentati giorno dopo giorno.

Nel frattempo a Trigoria Mourinho continua a pianificare con la società le mosse sul mercato per poter migliorare la rosa, simbolo della sua intramontabile voglia di vincere, e del coinvolgimento e la passione che una piazza come Roma ha saputo dargli. Il suo nome oltre che in Arabia viene accostato anche a diversi top club europei, tra i quali figura il Real Madrid, che ha pronta una rivoluzione dopo l’addio di Ancelotti, che diventerà il nuovo commissario tecnico del Brasile.

Calciomercato Roma: contattato De Zerbi al posto di Mourinho

La prestigiosa panchina del Real Madrid è in cerca di un nuovo allenatore dopo che Carlo Ancelotti ha deciso di accettare la proposta della Selecao per allenare il Brasile. I nomi dei possibili sostituti dell’ex tecnico del Napoli li conosciamo, sono quelli di Zinedine Zidane e José Mourinho, entrambi godono di una grande stima da parte di Florentino Perez e accetterebbero di buon grado l’incarico qualora gli venisse proposto.

Zidane sembrava poter essere il favorito, ma il suo nome continua ad essere accostato anche allo United, che potrebbe pensare di anticipare i rivali qualora Ten Hag non riuscisse a rimettere in carreggiata la squadra, ma attenzione perché tutto potrebbe cambiare.

Secondo quanto riporta Sport.es il nuovo nome per la panchina del Blancos sarebbe nientemeno che Roberto De Zerbi, che per il tipo di gioco proposto, e per i risultati ottenuti finora potrebbe essere il candidato ideale per succedere ad Ancelotti. Primi contatti ufficiali tra le parti avviati, anche se non è stata ancora formulata una proposta, tuttavia qualora le parti trovassero un accordo si chiuderebbe un’altra porta per José Mourinho, che a questo punto avrebbe due opzioni: andare subito in Arabia, oppure rinnovare il suo contratto con la Roma.