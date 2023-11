Calciomercato Roma, vuole tornare in Serie A: offerto a Pinto

Calciomercato Roma, offerto in Serie A il difensore del Belgio, ai giallorossi piace e potrebbero farci un pensiero. Ecco il nome per la difesa

Ve lo abbiamo detto fino a ieri sera che più si avvicina il mese di gennaio, quello che riapre il mercato, più spunteranno dei nomi di possibili giocatori che la Roma potrebbe prendere nel corso della prossima finestra di trasferimenti. Eccolo quindi il nome nuovo, un giocatore conosciuto in Italia visto che fino all’estate del 2022 era al Bologna.

Parliamo di Theate, difensore del Rennes – passato in Francia per 20 milioni di euro – che non sta vivendo un ottimo momento nel massimo campionato francese e che da un poco di tempo sta facendo fatica. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina l’agente del giocatore lo starebbe offrendo in Italia e quindi anche alla Roma. Si tratta di un’operazione che dovrebbe essere fatta in prestito, anzi che sicuramente verrà fatta in prestito visto che il club francese nel 2022 lo ha pagato 20 milioni di euro e ovviamente non vuole cederlo in maniera definitiva.

Calciomercato Roma, offerto Theate

Compagno di Lukaku nella nazionale belga, il difensore vuole tornare in Italia si legge ancora. E la Roma ci potrebbe pensare anche perché non solo potrebbe giocare come centrale ma anche come terzino sinistro, o quindi ovviamente in una difesa a tre.

Theate vuole giocare di più per non perdere l’Europeo della prossima estate e Mourinho sicuramente gli potrebbe dare spazio maggiore rispetto a quanto successo fino ad oggi per lui in Francia. Una situazione sicuramente da monitorare questa. Una situazione che potrebbe portare all’innesto giusto nel corso dei prossimi mesi. Vedremo. Rimane in pista anche Pablo Marì del Monza, un altro che non ha nessun bisogno di ambientamento, anche se sarà davvero difficile riuscire a convincere i lombardi a cederlo.