Fulmine a ciel sereno Lukaku: ansia Roma, ‘scippo’ in Serie A

Nonostante l’ottimo inizio con la maglia della Roma, il futuro di Lukaku è ancora tutto da scrivere. Da non escludere un nuovo, eventuale ribaltone.

Ai piedi di Big Rom. Il numero 90 della Roma si è preso letteralmente la squadra sulle spalle, configurandosi immediatamente come il punto di riferimento di una squadra che non può più prescindere dalle sue giocate. Il poker rifilato all’Azerbaigian è un avviso ai naviganti che non può essere trascurato.

Mourinho ha bisogno delle giocate e dei gol del suo bomber per imprimere la svolta decisiva alla stagione giallorossa, sia in campionato che in Europa League. Le ultime gare un po’ appannate dell’attaccante belga non destano particolari allarmi. I pochi rifornimenti ricevuti dall’ex attaccante dell’Inter hanno obbligato Lukaku ad un logorante lavoro spalle alle porte che ha inevitabilmente allontanato il belga dalla zona calda. Prescindendo da queste valutazioni di natura squisitamente tattica, però, a ‘spaventare’ i tifosi della Roma sono anche i rumours sul futuro dell’attuale centravanti giallorosso.

Calciomercato Roma, Milan o Juventus potrebbero ritornare su Lukaku: lo scenario

Ricordiamo che la Roma ha imbastito l’operazione con il Chelsea sulla base di un prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. A risultare decisiva – come spesso avviene in questo genere di situazioni – sarà la volontà del calciatore. I buoni rapporti tra le due proprietà potrebbero fare la differenza, ma difficilmente i Blues dimezzeranno le loro pretese rispetto ai 40 milioni di euro richiesti inizialmente in estate per lasciar partire il proprio attaccante.

Motivo per il quale il futuro di Lukaku, al di là dei buoni segnali lanciati all’ombra del Colosseo, può rappresentare un rebus. A maggior ragione se José Mourinho dovesse fare le valigie. Ecco perché l’ipotesi che Big Rom vesta la maglia di un altro club italiano, sia pur difficile, non è da trascurare in toto. E chissà che, oltre al Milan, come riferito da Sportitalia.it, non possa ritornare a sondare il terreno per Lukaku anche la Juventus. Del resto i bianconeri furono ad un passo dal mettere le mani sul belga solo quattro mesi fa, quando l’operazione con il Chelsea saltò soltanto per il mancato accordo sulle cifre della valutazione di Vlahovic.

Lukaku, però, continua a piacere e non poco alla dirigenza bianconera e nel caso di un addio del serbo non è escluso che si possano schiudere chances importanti per un ritorno di fiamma per Big Rom. Al momento, però, si tratta solo e soltanto di suggestioni. Il focus di Lukaku e della Roma è interamente orientata al prosieguo di una stagione nella quale il belga vuole fare la voce grossa e trascinare la sua squadra verso traguardi importanti. Sul futuro ci sarà tempo e modo di ragionare.