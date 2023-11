Infortunio e sostituto scelto: via libera per Pinto

Calciomercato Roma, infortunio e nuovo sostituto scelto dall’allenatore: doppio avviso anche ai giallorossi di Mourinho.

Nella rosa di questioni da affrontare in casa Roma nel corso delle prossime settimane figura certamente anche un insieme di situazioni che Tiago Pinto e colleghi dovranno essere bravi e celeri ad affrontare per poter al meglio vivere la corrente stagione, anche in vista di un futuro vicino quanto incerto.

Se è vero, infatti, che le attenzioni principali sono rivolte alle diverse scadenze contrattuali che non possono non preoccupare gli addetti ai lavori, è altrettanto giusto evidenziare come ai piani alti di Trigoria si stia adesso provando a scorgere qualche margine di intervento nel mercato invernale.

Operare nella finestra di mercato di gennaio non è mai semplice, soprattutto nelle condizioni economiche di un club come quello giallorosso che, da sempre, risulta costretto ad intervenire con una certa attenzione e calibrazione, ai fini del rispetto dei paletti economici con i quali i Friedkin stanno da tempo facendo i conti e che, come si ricorderà. hanno rappresentato un fattore tutt’altro che trascurabile nelle scelte e nelle attese di Tiago Pinto e colleghi nelle ultime tre estati.

Calciomercato Roma, il Tottenham segue Machida: può arrivare il via libera per Dier

Al netto delle diverse difficoltà che si potrebbero incontrare anche durante il mese di gennaio, a Trigoria si è comunque ben consapevoli di dover intervenire quanto prima, soprattutto in determinati ambiti e questioni. Come noto, ad essere attenzionata con maggiore veemenza sta risultando in queste ultime settimane la vicenda legata alla ricerca del rinforzo in difesa, consequenziale al forfait di lunga data di Smalling e alla partenza di Ndicka per la coppa di Africa.

Questo binomio di situazioni, unitamente all’attesa per il rientro di Smalling, costringe a fare delle valutazioni che provino a garantire almeno un volto nuovo in questo reparto per la seconda metà di stagione. A tal proposito, non sfuggano le ultime novità relative al mondo Tottenham, che potrebbero avere un doppio peso anche per i giallorossi. Come noto, questi ultimi sono sulle tracce di Eric Dier ma hanno recentemente maturato interessi anche per Dragusin del Genoa, finito nel mirino anche dello stesso Tottenham.

Il club londinese, però, dopo l’infortunio di Micky van de Ven, ha iniziato a seguire anche altri giocatori e, stando a quanto riferisce 90min.com, avrebbe maturato un certo interesse per il difensore dell’Union SG, Koki Machida, considerato ideale per caratteristiche e margini di inserimento nell’organizzazione difensiva di Postecoglou. Come si può leggere (e ciò è quanto interessi maggiormente alla Roma), un eventuale rinforzo in difesa a gennaio porterebbe il Tottenham a dare il via libera per l’uscita di Dier.