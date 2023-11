Lukaku resta alla Roma: pagano la clausola rescissoria

Lukaku resterà alla Roma anche l’anno prossimo? Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante belga

L’impatto di Romelu Lukaku nel nostro campionato è stato devastante. Sin dai tempi dell’Inter il belga ha dimostrato di poter essere uno di quei calciatori in grado di trascinare la squadra grazie ai suoi gol, e continua a dimostrarlo tutt’ora sia con la Roma che con il Belgio, con il quale solo pochi giorni fa ha realizzato ben quattro gol in un tempo, nel match di qualificazione all’Europeo vinto contro l’Azerbaijan.

Arrivato a Roma grazie all’intuito di Pinto e dei Friedkin, che si precipitarono a Londra appena il Chelsea aprì ad un suo trasferimento in prestito Big Rom ci ha messo pochissimo tempo ad ambientarsi nella capitale, riuscendo sin dalle prime uscite con questa maglia a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle, e risultando spesso decisivo grazie alle sue marcature.

Il suo futuro nella capitale resta ancora un’incognita, tuttavia arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi circa una sua possibile permanenza anche oltre il periodo di prestito concordato con il Chelsea.

Lukaku, il futuro nella capitale e addio ai Blues

La storia d’amore tra Romelu Lukaku ed il Chelsea non è finita benissimo, con Pochettino che lo ha escluso dalla rosa ad inizio del calciomercato estivo dopo un anno non certo da protagonista con l’Inter in cui gli infortuni lo avevano condizionato e non poco.

A Roma Lukaku è rinato, ed è tornato ad essere il centravanti che tutti conosciamo, capace di gol spettacolari e di fare reparto da solo, eppure il suo futuro è ancora incerto. Secondo quanto riporta Football365 però di dubbi ce ne sarebbero ben pochi, visto che Big Rom non sarà certamente un prossimo giocatore del Chelsea.

La Roma al momento non ha ancora contattato i dirigenti dei Blues, in quanto un eventuale riscatto del belga potrebbe dipendere molto dall’accesso in Champions League, ma anche da chi potrebbe diventare il prossimo allenatore. La clausola è valida oltre che per i giallorossi per qualsiasi squadra in Europa, ragion per cui gli intermediari del calciatore faranno di tutto per trovare una soluzione a titolo definitivo per il loro assistito, per poter così evitare che si ripeta una situazione come quella della scorsa estate, dove il club londinese ha dovuto accettare l’offerta di prestito della Roma pur di lasciarlo partire.