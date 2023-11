Mourinho ‘allontana’ il rinnovo: “Ho parlato con i Friedkin”

Mourinho allontana il rinnovo in un’intervista: “Ho parlato con i Friedkin ma solo del presente” ha detto lo Special One

Un’intervista esclusiva al Tg1. José Mourinho ha parlato alla Rai e come al solito c’era tanta attesa per sapere e capire quello che avrebbe detto. Anche per catturare qualunque gesto. Il solito catalizzatore di tutte le attenzioni lo Special One. Sì, è stato così anche questa volta, visto che dal momento in cui è stata annunciata questa intervista tra i tifosi della Roma e non solo è partito il conto alla rovescia.

Un’intervista che andrà in onda il prossimo venerdì sera, quindi quella che la Rai ha mandato stasera è solamente uno spezzone. Si parte da Totti, dalla maglia vista all’Olimpico: “Un numero della storia della Roma. Io capisco la tua domanda, però ti devo rispondere in un modo difensivo, e siccome ho anche la fama di essere difensivo anche se la mia squadra segna sempre tanti gol, è una cosa tra Francesco e la società.

Mourinho e il rinnovo

Una domanda sul rinnovo ovviamente non poteva mancare. Ma anche in questo caso Mou non si espone. “Non lo so se resto. L’ultima volta che ho parlato con Dan è stato dieci minuti dopo la partita con la Lazio al telefono, settimana scorsa ho parlato con Ryan, parliamo di oggi. Non di rinnovo”.

Infine l’obiettivo ben chiaro in testa, la finale di Dublino: “Nella storia della Roma è stata la prima volta che il club ha giocato due finale europee di fila, puoi immaginare la difficoltà se tu pensi alle squadre che hanno fatto tre finali di fila. Sono mitologiche. Ci proviamo.”