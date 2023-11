Assalto totale dalla Premier League: Pinto alle corde

Calciomercato Roma, sfida europea e inserimento bianconero per il rinforzo in difesa: c’è l’annuncio dell’agente che chiarisce tutto.

Come è stato spesso evidenziato, sono tante le questioni destinate a finire al centro delle attenzioni e delle discussioni degli addetti ai lavori nel prossimo futuro, alla luce delle diverse scadenze contrattuali e la consequenziale esigenza di apparecchiare nel migliore dei modi il programma finalizzato alla costruzione progettuale futura. Tante situazioni e scenari non possono in alcun modo essere ignorati, come, tra le varie, quella relativa alla prossima scadenza contrattuale di Mourinho.

Da tempo, questa sta rappresentando la questione più importante e interessante ai piani alti di Trigoria, circa la quale sono ricadute le principali attenzioni e attese anche da parte dei tifosi, consapevoli dell’importanza di Mourinho ma altrettanto curiosi circa l’evoluzione di uno scenario che non poche cambiamenti potrebbe generare in casa Roma a partire dalla prossima estate. Resta fondamentale, comunque, il restare concentrati su una stagione che ha ancora tanto da offrire e dalla quale potrebbero passare anche alcune delle decisioni relative al cammino da seguire a partire dal prossimo anno.

Calciomercato Roma, sfida europea e assalto in Premier: le parole dell’agente di Dragusin

L’importanza dell’attualità è dunque da leggersi proprio nell’ottica dell’ingerenza destinata ad essere ricoperta dai risultati ottenuti quest’anno, cui potrebbe far seguito uno status e un insieme di entrate che faciliterebbero di non poco le mosse e le ponderazioni degli adepti dei Friedkin. L’attenzione sul presente, dunque, si sta riflettendo anche nella ricerca delle giuste soluzioni di mercato che consentano di apportare migliorie e modifiche ad una squadra che ha fin qui palesato non poche defezioni.

Tra le varie, va sicuramente segnalata la situazione relativa alla ricerca del difensore, divenuta ormai una vexata quaestio a causa delle difficoltà di Smaling e l’attesa per il rientro di Kumbulla. Questi due fattori, unitamente alla prossima partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, quasi costringono Pinto e colleghi a valutare soluzioni che corroborino intelligentemente il reparto per la seconda parte di stagione.

I nomi fin qui monitorati sono stati diversi e, tra i vari, si segnala quello di un profilo giovane quanto interessante, ossia Radu Dragusin. Già conoscitore della Serie A, il difensore del Genoa, reduce da una bella annata in Liguria che ha permesso ai rossoblù di tornare nel campionato maggiore, sulle sue tracce si segnalano però anche altri club.

In particolar modo, come ammesso dall’agente Florin Manea al Fanatik, Newcastle, Arsenal e Tottenham sono seriamente interessate alle prestazioni del giocatore, al centro di discussioni e incontri ammessi dallo stesso agente. Emblematiche, poi, le parole di quest’ultimo circa il futuro del proprio assistito, circa il quale ha detto che al 100% giocherà in uno dei dieci migliori club al mondo dal prossimo anno, evidenziando l’anelito di Dragusin a giocare in Serie A ma ricordando anche del consapevole interesse del Milan.