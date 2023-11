Capolavoro Roma: affare Lukaku, nuovo colpo di scena

Lukaku con lo sconto, il piano di Tiago Pinto per portare a titolo definitivo Big Rom nella capitale mette nei guai il Chelsea

Che impatto per Romelu Lukaku in maglia giallorossa! Il belga si sta dimostrando uno dei calciatori più in forma in Italia e in Europa, e le sue prestazioni hanno cominciato a far ragionare la società sul suo futuro nella capitale.

Il Chelsea, che in estate aveva aperto al trasferimento in prestito, ha anche ufficialmente apposto una clausola sul calciatore di circa 40 milioni di euro, una cifra che vale oltre che per la Roma anche per le altre squadre in Europa o in Arabia, dove il belga ha ancora parecchi estimatori.

Anche con la nazionale le prestazioni di Lukaku sono sempre state di livello assoluto, come testimoniano i quattro gol realizzati nel primo tempo contro l’Azerbaijan. Un attaccante troppo prezioso dunque per non provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Proprio per questo motivo Tiago Pinto ha cominciato a studiare il modo in cui l’operazione possa andare in porto, e presto potrebbero arrivare grandi notizie per i tifosi giallorossi di tutto il mondo.

Lukaku a titolo definitivo: guaio economic per il Chelsea

L’amore tra il Chelsea e Romelu Lukaku non è mai sbocciato definitivamente, ed il belga si è trovato così a passare da uno degli acquisti più costosi della storia del club ad uno dei suoi più grandi flop. Per prelevarlo dall’Inter i Blues spesero oltre 100 milioni di euro, una cifra mai ripagata dall’ex centravanti dei nerazzurri, motivo per il quale la società londinese ha deciso di lasciarlo partire in estate.

Nonostante avesse parecchi estimatori, soprattutto in Italia, nessuna squadra ha soddisfatto le richieste economiche del Chelsea, che si è visto costretto a lasciar partire l’attaccante in prestito alla Roma. Nonostante attualmente la cifra per il riscatto sia fuori portata rispetto alle risorse economiche dei giallorossi, circa 40 milioni di euro, non è sa escludere che la trattativa possa andare in porto a giugno.

Pinto sta già sondando il terreno e preparando le possibili cessioni per portare Big Rom a titolo definitivo nella capitale, una mossa che però potrebbe costare molto proprio ai Blues. Come riportato da Teamtalk i giallorossi proveranno ad intavolare una trattativa con il Chelsea, puntando magari anche ad uno sconto rispetto alla richiesta iniziale.

I Blues potrebbero facilmente accettare di venire incontro alle richieste di Pinto, soprattutto nel caso in cui dovessero nel frattempo spendere altri milioni per rinforzare la rosa, tuttavia questo assicurerebbe al club una perdita di oltre 50 milioni di euro, la differenza tra il costo del cartellino del calciatore meno la somma ammortizzata a bilancio e i soldi che la Roma verserebbe nelle casse del club inglese.