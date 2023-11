Conte alla Roma, Juve e Milan ko: non ci sono più dubbi

Conte è ancora senza squadra ed è alla ricerca del prossimo progetto con i Friedkin che potrebbero prenderlo per il dopo Mourinho

Il futuro di Mourinho è ancora un’incognita, con le prossime mosse della Roma che non sono state svelate. I Friedkin stanno ancora aspettando prima di parlare con il portoghese di rinnovo, visto che alla fine del contratto ci sono ancora poco più di sei mesi. La proprietà ha sempre voluto aspettare la fine dei contratti prima di prolungarli e non ha intenzione di fare sconti né a José, né a Tiago Pinto, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024.

Sulle tracce dello Special One quest’anno ci sono stati diversi club e Nazionali a partire da Brasile e Portogallo che hanno sondato il terreno a gennaio dopo l’eliminazione dal Mondiale. In seguito ci ha provato il Chelsea che ha vissuto un periodo molto negativo a causa della gestione Potter, che ha portato il club nella parte bassa della classifica. Per sostituirlo, inizialmente, il nome principale era quello di Mourinho, ma poi i Blues hanno deciso di virare su Pochettino.

Adesso, invece, le sirene sono principalmente due e una viene dall’Europa mentre l’altra no. Si tratta dell’Arabia Saudita con i suoi club che stanno tentando di convincere lo Special One ad accettare la proposta ed approdare nella penisola per aumentare ancora l’appeal del campionato.

Conte alla Roma: la quota è a 3.60, Napoli a 6.00

L’offerta che sarebbe arrivata sulla scrivania di Trigoria del tecnico lusitano lo avrebbe reso l’allenatore più pagato al mondo e nella storia del calcio, ma lui ha comunque rifiutato continuando in giallorosso. L’Al-Ittihad ha provato un tentativo last minute nelle ultime settimane, ma poi ha trovato l’accordo con Marcelo Gallardo.

L’ultimo club che sembra essere sulle tracce dell’allenatore di Setubal è il Real Madrid che sta cercando il miglior sostituto di Ancelotti, vicino all’addio. Intanto, in vista di un possibile addio di Mourinho, i bookmakers hanno cercato di anticipare il futuro e dalle quote Antonio Conte sembra ormai a un passo dalla panchina della Roma. Secondo GoldBet, infatti, l’approdo del salentino nella Capitale è quotato a 3.60, mentre altre destinazioni, il Napoli e la permanenza senza lavoro sono quotati a 6.00. Terzo posto per la Juve con il ritorno quotato a 7.00, mentre il Milan segue quarto a 9.00.