Hanno venduto Smalling: “Subito in Arabia”

Hanno venduto Smalling: il calciatore non convince più ed il trasferimento in Arabia Saudita appare la soluzione migliore.

La stagione di Chris Smalling ha portato i tifosi ad interrogarsi sul futuro del centrale inglese nella capitale. Arrivato alla Roma nel 2019 per sostituire il partente Manolas, che era stato venduto al Napoli, ci ha messo pochissimo a far ricredere chi aveva dubitato di lui, diventando una vera e propria colonna portante della difesa romanista.

Quest’anno però non si è mai vista la migliore versione di Smalling, l’ex Manchester United è stato condizionato da un infortunio che lo sta ancora tenendo lontano dal rettangolo di gioco, e che dovrebbe farlo rientrare nel 2024.

Fortunatamente per Mourinho dopo un periodo di appannamento iniziale l’ex Eintracht Francoforte Ndicka sta ritrovando la forma migliore, e si sta piano piano inserendo negli schemi del mister, mentre per il centrale inglese la cessione appare ormai come l’unica soluzione.

Compleanno amaro per Smalling: i tifosi chiedono la cessione in Arabia Saudita

Oggi è il compleanno di Chris Smalling, il difensore inglese in forza alla Roma dal 2019 compie oggi 34 anni e la società ha deciso di omaggiarlo con un post apparso sui suoi canali social. Nonostante sia un giorno speciale per Smalling molti tifosi hanno deciso di approfittare di questo post per rimarcare il loro pensiero riguardo a un calciatore che non è praticamente mai sceso in campo in questa stagione, e del quale secondo molti si potrebbe fare a meno.

Tra i vari commenti sotto questo post possiamo trovare tantissimi messaggi di auguri da parte dei tifosi giallorossi e non, ma anche tanti commenti negativi, che vanno a rimarcare la condizione fisica precaria dimostrata in quest’anno.

Non mancano neanche quelli di chi preferirebbe addirittura cederlo, con molti utenti di Facebook che addirittura sperano in una sua cessione nel mercato di gennaio: “Buon compleanno e subito in Arabia……”, oppure chi ironizza sul fatto che l’inglese non sia praticamente mai sceso in campo a causa dell’infortunio, ma fortunatamente c’è ancora chi spera di vederlo in campo con la nostra maglia: “AUGURI, speriamo di vederti presto”.

Il rapporto tra i tifosi giallorossi e Chris Smalling è ai minimi storici, e l’ex United potrebbe lasciare davvero la capitale nella finestra invernale di calciomercato per approdare in Arabia Saudita nel caso gli venisse presentata un’offerta fuori mercato.