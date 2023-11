Roma, Real Madrid e Arabia: Mourinho dice tutto

Mourinho è tornato a parlare dopo l’intervista di ieri in cui ha svelato i suoi dubbi sulla permanenza sulla panchina della Roma

Le parole di Mourinho riecheggiano ancora nelle orecchie dei tifosi della Roma che ieri erano collegati sul TG1 per assistere all’intervista esclusiva del loro allenatore. Il tecnico ha risposto alle domande del giornalista con molta tranquillità, compresa quella sul futuro in cui ha svelato il suo approccio difensivo nella risposta. Come in campo, così anche nella vita, lo Special One non ha voluto lasciare spazio all’interpretazione non facendo prima un passo indietro.

“Non lo so se resto“. Questa la dichiarazione che ieri sera ha fatto più scalpore e che in molti hanno sottolineato indicando i dubbi sul futuro dello Special One. I contatti con i Friedkin per il rinnovo non ci sono ancora stati e ad affermarlo è lo stesso José: “L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato dopo il derby per una decina di minuti“. Una telefonata veloce, quindi, tra il presidente e l’allenatore della Roma che tra pochi mesi vedrò il suo contratto interrompersi insieme a quello di Tiago Pinto.

Oggi Gianluca Di Marzio ha svelato la seconda parte dell’intervista che è andata in onda ieri. Stavolta lo Special One ha parlato anche del rapporto con l’ambiente in cui si trova la Roma, che è troppo criticata e troppo protetta. “Qui c’è qualcosa di più. Questa gente ti fa sentire una temperatura diversa sulla pelle“.

Mourinho svela tutto: “Andrà in Arabia”

Il solito messaggio d’amore per i suoi tifosi che non la smettono mai di sostenerlo e di seguirlo come il condottiero che è diventato da quando è nella Capitale. Proprio qui ha fatto esordire diversi giovani anche in ottica del Fair Play Finanziario, che ha non poco messo in difficoltà la squadra.

Su un suo passaggio al Real Madrid, il tecnico ha commentato: “Io al Real Madrid? Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? Conoscendo Don Florentino, e lo conosco benissimo, lui è un uomo super intelligente. Io da madridista, da uomo che ha qualche costola bianca, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì, perché penso che lui sia l’allenatore perfetto per il Real Madrid“.

Infine, ha concluso parlando di un suo possibile approdo in Arabia: “Ti dico la verità, io penso che un giorno ci andrò. Ma quando dico ‘un giorno’ non intendo domani o dopodomani“.