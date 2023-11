Scambio con Abraham: la Roma si fionda sul Campione del Mondo

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del difensore centrale che potrebbe ingolosire e non poco anche i club di Serie A. Lo scenario.

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento della Roma, la difesa rappresenta sicuramente una porzione del campo da non trascurare. I tanti infortuni accorsi a Chris Smalling impongono scelte importanti, in un senso o nell’altro. Se non a gennaio, Tiago Pinto potrebbe ragionare in ottica estiva per almeno un innesto di qualità.

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Reduce da stagioni assolutamente in chiaroscuro con la maglia del Manchester United, per Raphael Varane potrebbero aprirsi clamorosamente le porte della Serie A. Stando a quanto evidenziato dal The Sun, infatti, il centrale francese sarebbe in procinto di lasciare i Red Devils in estate. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Nel caso in cui si aprissero scenari a sorpresa, infatti, non è escluso che l’ex Real possa fare le valigie e partire già nel mercato invernale. Sebbene Ten Hag sia pregiudizialmente contrario alla partenza di Varane in estate, si tratta di una pista da tenere assolutamente in considerazione.

Stando a quanto evidenziato da The Sun, infatti, oltre alla possibilità di approdare nel campionato saudita, da non escludere un approdo di Varane in Serie A, campionato che ammira e nel quale gli piacerebbe militare. Tra i club potenzialmente interessati al suo acquisto, occhio alla Roma.

Calciomercato Roma, scambio Varane-Abraham: così Pinto fiuta l’affare

Come già ribadito, i giallorossi stanno valutando l’acquisto di un nuovo difensore. E chissà che le attenzioni della Roma non possano proiettarsi nuovamente in Premier League. Del resto, José Mourinho conosce molto bene Varane, avendolo di fatto lanciato nella sua esperienza al Manchester United. Legato al Red Devils da un contratto in scadenza nel 2025, l’ex Real ha una valutazione che non supera i 25 milioni di euro.

Soldi che la Roma potrebbe eventualmente mettere sul piatto spero forma, imbastendo cioè uno scambio con la compagine inglese, da sempre molto attenta all’evolvere della situazione Abraham. L’attaccante inglese ha una valutazione che si attesta sui 30/35 milioni di euro e potrebbe essere ceduto per monetizzare. Da sempre al centro delle attenzioni di diversi club di Premier, l’ex Chelsea potrebbe in teoria rappresentare la contropartita tecnica giusta per portare Varane nella Capitale, a patto che lo United decida di corrispondere alla Roma un esborso di almeno 10 milioni di euro. Suggestioni, idee. Per il momento…