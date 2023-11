Sentenza TAR prima di Juve-Inter: è UFFICIALE

La presa di posizione a pochi giorni di distanza dal fischio d’inizio di Juventus-Inter. Il cerchio si sta per chiudere: ecco tutti i dettagli.

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Inter. L’appuntamento dell’Allianz Stadium potrebbe ridisegnare con maggiore chiarezza gli equilibri di un campionato che vede attualmente i nerazzurri interpretare il ruolo della lepre fuggitiva.

Si prospetta una gara ad alta tensione. Dopo anni piuttosto complicati, infatti, i bianconeri sono riusciti ad issarsi momentaneamente al secondo posto. La rivalità sportiva tra le due tifoserie è evidente e negli ultimi anni non sono mancati episodi discussi e discutibili. Uno dei più eclatanti è stato sicuramente il modo con il quale la Curva bianconera ha risposto all’esultanza di Lukaku nell’ultimo Juve-Inter della scorsa stagione, terminato in parità grazie al penalty trasformato nel finale da Big Rom. Il caso aveva calamitato non poco attenzione mediatica, facendo gridare alla discriminazione razziale. Tuttavia, il PM Davide Pretti ne ha chiesto ufficialmente l’archiviazione, puntualizzando sull’infondatezza del reato. I risvolti, però, non sono finiti qui.

Juventus-Inter, caso Lukaku: chiesto il ricorso dal TAR da parte di uno dei tifosi coinvolti

Secondo quanto evidenziato da ‘La Provincia di Como‘, infatti, l’archiviazione del caso potrebbe creare i presupposti per un nuovo colpo di scena. La Procura di Torino ha infatti chiuso il fascicolo legato ai 144 tifosi bianconeri inizialmente coinvolti, non ravvisando l’ipotesi di reati.

La condotta razzista, che pur ci fu, si materializzò per poco tempo, in modo poco significativo. Ma non è finita qui. Uno dei supporters della Juventus inizialmente coinvolti, infatti, ha chiesto ufficialmente la revoca del Daspo ai suoi danni oppure, in caso alternativo, una sua riduzione. Ecco quanto riferito dai suoi avvocati: “Abbiamo richiesto la visione dei filmati che ci è sempre stata ingiustamente negata anche in sede di audizione presso la Juventus. Ora speriamo che venga ridotto, anzi annullato il Daspo. Ci riserviamo la possibilità di fare ricorso al Tar dopo l’esame dei filmati”.